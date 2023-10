Les ETF à terme Ether font leurs débuts alors que la SEC réfléchit aux prochaines étapes du fonds Bitcoin

Le nombre d’ETF liés aux crypto-monnaies a considérablement augmenté au cours de la première semaine d’octobre, avec le lancement lundi d’une vague de fonds qui achètent des contrats à terme sur l’éther.

L’Ether est déjà la deuxième monnaie crypto la plus populaire, derrière le bitcoin, mais l’arrivée des ETF pourrait permettre à certains types d’investisseurs de s’exposer plus facilement à cette partie du marché de la crypto.

« Je pense que les acheteurs à long terme de ces produits sont des professionnels de la finance – des conseillers financiers, des family offices » et des conseillers en investissement enregistrés, a déclaré Matt Hougan, CIO de Bitwise. « Les commerçants de détail peuvent s’exposer à Ethereum via une application Coinbase, mais un professionnel de la finance ne peut pas investir via un téléphone »,

Les produits à terme sur éther lancés lundi et leurs ratios de dépenses nettes comprennent :

ETF de stratégie BitWise Ethereum (AETH), 0,85 %

ETF de stratégie de pondération égale Bitwise Bitcoin et Ether (BTOP), 0,85 %

FNB de stratégie Ether ProShares (EETH), 0,95 %

ETF de stratégie à pondération égale ProShares Bitcoin et Ether (BETE), 0,95 %

ETF de stratégie de pondération de capitalisation boursière Bitcoin et Ether (BETH), 0,95 %

ETF de stratégie VanEck Ethereum (EFUT), 0,66 %

Les ETF à terme Bitcoin existent déjà, dirigés par le ETF de stratégie Bitcoin ProShares (BITO) , qui détient environ 900 millions de dollars d’actifs. Le fonds est légèrement en retard par rapport au prix du bitcoin au comptant depuis sa création en 2021, lorsque le bitcoin était proche d’un sommet historique.

« Ce que les gens voulaient savoir, c’est si un ETF à terme sur Bitcoin ferait son travail ? suivrait-il la performance du Bitcoin ? Et en fait, il l’a plutôt bien fait », a déclaré Simeon Hyman, responsable du groupe de stratégie d’investissement chez ProShares. .