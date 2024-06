La Chambre des représentants américaine a voté mardi pour punir la Cour pénale internationale pour avoir seulement pensé à accuser les dirigeants israéliens de crimes de guerre à Gaza.

Le procureur de la CPI, Karim Khan, a demandé des mandats d’arrêt contre le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu et le ministre de la Défense Yoav Gallant, ainsi que contre trois hauts dirigeants du groupe militant palestinien Hamas. Bien que le tribunal n’ait pas encore approuvé la demande, les législateurs américains ont pris des mesures pour s’assurer que ce ne soit pas le cas.

« L’idée qu’ils émettent un mandat d’arrêt contre le Premier ministre israélien et le ministre de la Défense d’Israël au moment où ils luttent pour l’existence même de leur nation contre le mal qu’est le Hamas en tant que mandataire de l’Iran nous paraît inadmissible », Le président Mike Johnson, un républicain de Louisiane, a déclaré mardi. « Et comme je l’ai dit il y a quelques semaines, la CPI doit être punie pour cette action. »

La proposition a été adoptée avec 247 voix pour et 155 contre. Tous les républicains et 42 démocrates pro-israéliens ont voté oui. Le reste du parti du président Joe Biden a cependant voté non, car il était opposé aux sanctions qui étaient au cœur de la proposition républicaine.















Parrainé par le républicain texan Chip Roy, le projet de loi verrait les États-Unis imposer des sanctions financières et de voyage aux responsables de la CPI, donnant au président américain le pouvoir unilatéral d’y mettre fin si la cour cesse d’enquêter sur les Américains ou leurs alliés, ou « se termine définitivement » enquêtes sur des personnes protégées.

Certains démocrates ont averti que les sanctions pourraient avoir un impact sur certains alliés de Washington qui, contrairement aux États-Unis, ont ratifié le Statut de Rome et accepté la compétence de la CPI.

« Cela sanctionnerait les dirigeants de certains de nos alliés les plus puissants : le Royaume-Uni, l’Italie, l’Allemagne et le Japon. C’est une chose dangereuse. » a déclaré le membre du Congrès Gregory Meeks, le démocrate de New York qui siège à la commission des affaires étrangères de la Chambre. « C’est si vaste que cela devient très dangereux pour nous. »















Les partisans du projet de loi des deux partis ont déclaré que son adoption « envoyer un message important » au monde que les États-Unis sont aux côtés d’Israël. Il est toutefois peu probable qu’il devienne une loi sans l’approbation de Biden et le soutien des démocrates du Sénat.

L’indignation des États-Unis face à la simple possibilité que la CPI puisse inculper les dirigeants israéliens a donné lieu à des accusations d’hypocrisie, alors que Washington a applaudi la Cour l’année dernière lorsqu’elle s’en est prise au président russe Vladimir Poutine.

« Il y a le droit romain, il y a le droit commun. Et il y a le droit américain – un art et essai décadent, en transition vers une bipolarité postmoderne libérale. » Maria Zakharova, porte-parole du Ministère russe des Affaires étrangères dit sur Telegramcommentant le vote de la Chambre.