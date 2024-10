Les États-Unis vont verser 20 milliards de dollars en prêt à l’Ukraine – FT – RT World News

La contribution sera remboursée grâce aux bénéfices générés par les avoirs gelés de Moscou, rapporte le journal.

Les États-Unis s’apprêtent à fournir jusqu’à 20 milliards de dollars à l’Ukraine dans le cadre d’un prêt du G7, qui sera ensuite remboursé grâce aux revenus générés par les actifs russes immobilisés par l’Occident dans le cadre des sanctions liées à l’Ukraine, a rapporté le Financial Times, citant des sources. .

Les partisans de Kiev ont tenté d’accélérer les négociations sur le prêt afin d’obtenir un financement pour l’Ukraine avant la fin de l’année, en raison des craintes croissantes que l’aide de Washington au pays puisse être interrompue si Donald Trump remporte les prochaines élections américaines, FT a-t-il noté, dans un article publié vendredi. L’ancien président américain a menacé à plusieurs reprises de réduire son aide à Kiev s’il était élu.

Les États-Unis et leurs alliés ont gelé environ 300 milliards de dollars d’actifs appartenant à l’État russe après le déclenchement du conflit ukrainien en 2022. La majeure partie de cet argent, soit près de 197 milliards d’euros (214 milliards de dollars), est détenue par la chambre de compensation Euroclear, basée à Bruxelles. . Les fonds immobilisés ont généré 3,4 milliards d’euros (3,7 milliards de dollars) d’intérêts à la mi-juillet, selon le dépositaire.

Moscou a dénoncé le gel « vol » et a déclaré que toute saisie de ses fonds serait contraire à la loi et saperait davantage la confiance mondiale dans le système financier occidental.

En juin, les membres du G7 ont convenu d’accorder à Kiev un prêt de 50 milliards de dollars, financé par les intérêts des avoirs russes gelés. Les États-Unis et l’UE devaient initialement fournir 20 milliards de dollars chacun, tandis que le Canada, le Japon et le Royaume-Uni devaient prêter conjointement le reste du prêt massif.















Plus tard, pour rassurer ses alliés sur le fait que le régime de sanctions du bloc sur les fonds n’est pas levé, Bruxelles a proposé une prolongation de trois ans du mandat de l’UE pour geler les avoirs russes. Les législateurs européens renouvellent leurs sanctions tous les six mois par décision unanime, ce qui signifie que chaque vote peut entraîner une levée des restrictions. La Hongrie s’est opposée à la proposition et a annoncé son intention de reporter la décision jusqu’aux élections présidentielles américaines du 5 novembre.

La semaine dernière, l’UE a approuvé sa propre contribution à hauteur de 35 milliards d’euros au prêt du G7, mais le bloc devrait contribuer moins si Washington fournissait la totalité des 20 milliards de dollars, a rapporté Reuters la semaine dernière. Les fonds, qui seront gérés par la Banque mondiale, seront utilisés à plusieurs fins, notamment la défense ou les besoins humanitaires.

De hauts responsables américains ont toutefois déclaré au FT que Washington fournirait la totalité des 20 milliards de dollars convenus, même si l’UE ne parvenait pas à convaincre le Premier ministre hongrois Viktor Orban d’abandonner son veto sur l’extension des sanctions de l’UE, ce qui avait déjà été exprimé parmi les demandes américaines. Selon deux sources citées par le journal, les ministres des Finances du G7 feront une déclaration sur la répartition et la structure du prêt en marge des réunions du FMI et de la Banque mondiale le 25 octobre.