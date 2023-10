Les États-Unis vont transférer les armes saisies en Iran vers l’Ukraine

Les États-Unis transféreront des milliers de a saisi des armes iraniennes et des cartouches de munitions vers l’Ukraine, dans le cadre d’une démarche qui pourrait contribuer à atténuer certaines des pénuries critiques auxquelles est confrontée l’armée ukrainienne alors qu’elle attend plus d’argent et d’équipement des États-Unis et de leurs alliés, ont déclaré des responsables américains.

Le commandement central américain a déjà transféré aux forces armées ukrainiennes plus d’un million de cartouches de munitions iraniennes saisies, a-t-il annoncé mercredi. Le transfert a été effectué lundi, a indiqué le CENTCOM dans un communiqué.

« Le gouvernement a obtenu la propriété de ces munitions le 20 juillet 2023, grâce aux demandes de confiscation civile du ministère de la Justice contre le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien », indique le communiqué.

Le ministère de la Justice a annoncé en mars qu’il demandait la confiscation d’un million de cartouches iraniennes, de milliers de détonateurs de proximité pour grenades propulsées par fusée et de milliers de livres de propulseur pour grenades propulsées par fusée que la marine avait saisis en Iran au moment où elle était en cours. en transit vers le Yémen.

« Ces munitions ont été initialement saisies par les forces navales du Commandement central américain sur le boutre apatride MARWAN 1 en transit, le 9 décembre 2022. Les munitions étaient transférées du CGRI aux Houthis au Yémen en violation de la résolution 2216 du Conseil de sécurité des Nations Unies. », indique le communiqué.

L’administration Biden réfléchit depuis des mois à la manière d’envoyer légalement aux Ukrainiens les armes saisies, qui sont stockées dans les installations du CENTCOM à travers le Moyen-Orient.

Au cours de l’année écoulée, la marine américaine a saisi des milliers de fusils d’assaut iraniens et plus d’un million de cartouches sur des navires utilisés par l’Iran pour expédier des armes au Yémen. Les saisies, fréquemment effectuées avec les forces partenaires régionales, ciblent de petits navires apatrides sur des routes historiquement utilisées pour la contrebande d’armes vers les Houthis au Yémen.

À la mi-janvier, les États-Unis ont aidé les forces françaises à saisir 3 000 fusils d’assaut dirigés depuis l’Iran vers le Yémen, ainsi que 23 missiles guidés antichar. Après la saisie, les États-Unis ont pris possession des armes confisquées.

Cette interdiction d’armes illégales a mis fin à une période de deux mois au cours de laquelle les États-Unis et leurs partenaires ont saisi un total de 5 000 armes et 1,6 million de munitions, selon le commandement central.

Le ministère de la Justice et les responsables de la défense ont travaillé ensemble pour trouver une voie légale permettant d’envoyer les armes en Ukraine, ont déclaré des responsables, et l’une d’entre elles passe par les autorités américaines chargées de la confiscation civile.

Le ministère de la Justice a déposé cette année au moins deux plaintes pour confiscation de munitions et d’armes iraniennes saisies. Outre l’annonce faite en mars, le DOJ a annoncé en juillet qu’il cherchait à confisquer « plus de 9 000 fusils, 284 mitrailleuses, environ 194 lance-roquettes, plus de 70 missiles guidés antichar et plus de 700 000 cartouches » saisis dans le pays. L’Iran par la marine américaine.

« En fin de compte, l’Ukraine a besoin de diverses fournitures pour l’effort de guerre, et même si cela ne constitue pas une solution à tous les besoins militaires de l’Ukraine, cela fournira un soutien essentiel », a déclaré Jonathan Lord, chercheur principal et directeur du programme de sécurité au Moyen-Orient du Center for a New American Security qui a poussé les États-Unis à envoyer les armes iraniennes saisies en Ukraine dans un article d’opinion en février.

Lord a ajouté que cette décision pourrait également avoir des implications sur les relations de l’Iran avec la Russie.

« Depuis plus d’un an, les drones iraniens aux mains de l’armée russe ont été utilisés pour attaquer et assassiner des civils ukrainiens », a déclaré Lord. « Il existe une justice poétique en Ukraine qui utilise les armes iraniennes saisies pour défendre son peuple contre l’invasion criminelle et les abus de la Russie. En outre, cette politique pourrait exercer une pression accrue sur les relations naissantes entre Moscou et Téhéran.»

Cette décision pourrait creuser un fossé entre l’Iran et la Russie, qui ont formé un partenariat de défense de facto au cours des derniers mois, l’Iran fournissant à la Russie des drones pour sa guerre en Ukraine et la Russie coopérant avec l’Iran dans la production de missiles et de défense aérienne.

