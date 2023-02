Les États-Unis vont tester un vaccin sur la volaille alors que les décès dus à la grippe aviaire augmentent

L’USDA a rapporté cette semaine que 58 millions d’oiseaux, principalement des volailles élevées commercialement, sont morts dans l’épidémie, soit à cause du virus, soit parce qu’ils ont été abattus pour empêcher la transmission au sein d’un troupeau. Chaque État a trouvé la grippe aviaire chez les oiseaux sauvages, et 47 États l’ont trouvé dans les troupeaux de volailles, dont 18 États au cours des 30 derniers jours, a déclaré l’USDA.

En plus de la volaille domestique, la grippe aviaire a été détectée chez le vison en Espagne, les otaries au Pérou et maintenant, chez un puma du Colorado, un ours noir et une mouffette, LePoste de Denver signalé.

Le CDC indique que l’épidémie actuelle de grippe aviaire (IAHP A (H5)) a commencé en janvier 2022. C’était la première fois qu’elle était détectée aux États-Unis depuis 2016.

Les tests aideront à déterminer si les vaccins sont un bon match contre la souche actuelle de la grippe aviaire. Les responsables craignent que le vaccin contre les oiseaux ne nuise aux exportations américaines de volaille.

“Quel est le point de déclenchement du moment où vous pourriez utiliser la vaccination?” Le vétérinaire avicole David Swayne, un ancien responsable de l’USDA, a déclaré à CBS News : “Et c’est ce qu’ils regardent. Est-ce que tant d’oiseaux dans une ferme avicole dans une région sont infectés ? Ou est-ce une certaine quantité de perte économique ?” Ou est-ce parce qu’un État voisin a le virus dans la volaille, et vous êtes inquiet ? Donc, ce sont vraiment des questions difficiles.”