Les États-Unis vont sanctionner l’Iran pour des livraisons présumées de missiles — RT World News

Les États-Unis vont imposer de nouvelles sanctions à l’Iran en réponse à la prétendue fourniture de missiles par Téhéran à Moscou, a annoncé mardi le secrétaire d’État Antony Blinken. L’Iran a rejeté ces allégations. « guerre psychologique ».

S’adressant aux journalistes mardi, Blinken a affirmé que l’Iran avait envoyé un nombre inconnu de missiles balistiques à courte portée Fath-360 à la Russie.

« Nous avons averti Téhéran publiquement, nous l’avons averti en privé, que prendre cette mesure constituerait une escalade dangereuse », il a dit. « La Russie a désormais reçu des livraisons de ces missiles et les utilisera probablement dans les semaines à venir en Ukraine. »

De nouvelles sanctions seront annoncées plus tard dans la journée de mardi, a déclaré M. Blinken. Parmi les entités visées figurera la compagnie aérienne nationale de la République islamique, Iran Air, a-t-il noté.

La nouvelle de la livraison de missiles a été rapportée pour la première fois vendredi dernier par le Wall Street Journal. Un porte-parole de l’UE a confirmé l’information lundi, suivi par Blinken mardi.















L’Iran nie catégoriquement cette accusation. « Aucun missile n’a été envoyé à la Russie et cette affirmation est une sorte de guerre psychologique », a déclaré lundi aux médias iraniens le haut commandant militaire Fazlollah Nozari. « L’Iran ne soutient aucune des parties au conflit entre l’Ukraine et la Russie », Nozari a ajouté.

« Nous rejetons fermement les allégations selon lesquelles l’Iran aurait joué un rôle dans l’exportation d’armes vers l’un des camps de la guerre », Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanaani, l’a déclaré aux journalistes plus tard dans la journée. « Les accusateurs de l’Iran sont parmi les plus gros exportateurs d’armes d’un camp en guerre. »

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, n’a pas nié catégoriquement les accusations. « Nous avons vu ce rapport, ce n’est pas toujours vrai, ce genre d’information » a-t-il déclaré lundi à RIA Novosti.

« L’Iran est notre partenaire important, nous développons nos relations commerciales et économiques… y compris dans les domaines les plus sensibles. Et nous continuerons à le faire dans l’intérêt des peuples de nos deux pays », il a ajouté.

Les États-Unis imposent des sanctions à l’Iran depuis la révolution islamique de 1979. La liste noire économique de Washington comprend désormais environ 5 000 personnes et entités iraniennes. Certaines de ces sanctions, contre des entreprises iraniennes de l’aéronautique et de l’armement, concernent la fourniture présumée de drones kamikazes par Téhéran à l’armée russe.

Comme pour les missiles balistiques, Téhéran nie avoir vendu à la Russie ses drones « Shahed », insistant sur le fait que seul un petit lot de ces drones autodestructeurs a été expédié à Moscou avant le début du conflit en Ukraine. La Russie maintient que ses drones kamikazes « Geran-2 » – qui présentent une ressemblance frappante avec les engins iraniens « Shahed-136 » – sont fabriqués dans son pays.

Les États-Unis ont également accusé la Corée du Nord de fournir à la Russie des obus d’artillerie et la Chine de fournir des composants dits « à double usage » – des outils et des appareils électroniques à des fins civiles et militaires.