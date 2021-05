Les États-Unis vont rouvrir le consulat de Jérusalem, rétablissant les liens avec les Palestiniens, a déclaré Blinken lors de sa tournée au Moyen-Orient

L’annonce a été faite après les entretiens de Blinken avec le président palestinien Mahmoud Abbas à Ramallah en Cisjordanie occupée mardi.

«Les États-Unis iront de l’avant avec la réouverture de leur consulat à Jérusalem. Ceci est une étape importante, » dit le secrétaire d’État.

L’administration Biden s’engage à «Reconstruire la relation avec l’Autorité palestinienne et le peuple palestinien, une relation fondée sur le respect mutuel et aussi une conviction partagée que les Palestiniens et les Israéliens méritent des mesures égales de sécurité, de liberté et de dignité», Blinken a ajouté.

Selon Blinken, les États-Unis s’opposent à toute action unilatérale qui pourrait saper la paix entre les Israéliens et les Palestiniens, y compris «Activité de peuplement, démolition de maisons, annexion de territoire, incitation à la violence ou indemnisation d’individus qui ont commis des actes de terreur.»

S’exprimant aux côtés de Blinken lors d’une conférence de presse après leurs entretiens, Abbas a remercié l’administration américaine pour son soutien à une solution à deux États, ajoutant: «Nous espérons que l’avenir regorge d’activités diplomatiques menées par les États-Unis et le Quatuor [the US, EU, Russia and UN], afin de parvenir à une solution juste et globale fondée sur le droit international. »

Le consulat, qui pendant des décennies a joué un rôle clé dans les relations diplomatiques des États-Unis avec les Palestiniens, a été fermé en 2019 par Trump. Ses fonctions ont été transmises à l’ambassadeur des États-Unis en Israël lorsque l’ambassade des États-Unis a été déplacée de manière controversée à Jérusalem. La ville est revendiquée comme capitale par les Israéliens et les Palestiniens.

La réouverture du consulat était l’une des promesses de campagne de Joe Biden lors de la course présidentielle de l’année dernière. Blinken n’a pas précisé quand exactement le consulat sera de nouveau opérationnel.

Le secrétaire d’État a déclaré que Washington fournirait 75 millions de dollars d’aide au développement et à l’économie aux Palestiniens en 2021, ainsi que 5,5 millions de dollars de secours immédiats en cas de catastrophe pour Gaza et 32 ​​millions de dollars à l’agence d’aide palestinienne des Nations Unies, l’UNRWA.

Lors de sa précédente rencontre avec le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu, Blinken a souligné que Washington travaillerait avec ses partenaires «Pour s’assurer que le Hamas ne bénéficie pas de l’aide à la reconstruction.

Gaza a été durement frappée par les frappes aériennes israéliennes tandis que le Hamas a tiré des centaines de missiles vers Israël lors d’un récent conflit de 11 jours, au cours duquel plus de 250 personnes – principalement des Palestiniens – ont été tuées.

Blinken devrait se rendre en Égypte et en Jordanie dans le cadre de sa tournée au Moyen-Orient cette semaine.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!