WASHINGTON – L’administration Trump retirera temporairement du personnel de l’ambassade américaine à Bagdad alors que l’anniversaire de la frappe américaine contre le général iranien Qassem Soleimani suscite des craintes de représailles, ont déclaré mercredi deux responsables américains à NBC News.

Selon l’un des responsables, le changement était temporaire, bien qu’ils n’aient pas précisé la durée de la réduction. Les deux responsables se sont entretenus avec NBC News sous couvert d’anonymat.

Le nombre exact de diplomates à retirer de l’ambassade n’était pas immédiatement clair, mais un ancien haut diplomate américain ayant une expérience en Irak a déclaré qu’on leur avait dit qu’un retrait important était prévu. Le recul diplomatique a été signalé pour la première fois par le Washington Post.

Le département d’État n’a pas confirmé la réduction, indiquant à NBC News que le département ne commentait pas les détails des ajustements de personnel.

« Le Département d’Etat ajuste continuellement sa posture dans les ambassades et consulats du monde entier en fonction de sa mission, de l’environnement sécuritaire local, de la situation sanitaire et même des vacances », a déclaré un responsable au nom de l’agence.

« Assurer la sécurité du personnel du gouvernement américain, des citoyens américains et la sécurité de nos installations, reste notre priorité absolue. »

L’ambassadeur américain Matthew Tueller restera en Irak, selon le responsable, qui a ajouté que l’ambassade américaine continuerait à fonctionner.

Soleimani était le chef de l’élite iranienne, la Force secrète Qods et a été tué par une frappe de drone américain le 3 janvier. Sa mort a provoqué l’indignation et l’Iran a riposté par des frappes contre les troupes américaines en Irak.

La mission américaine en Irak travaille déjà avec un personnel diplomatique réduit depuis le début de l’administration Trump.

Le porte-parole officiel du ministère irakien des Affaires étrangères, Ahmed Al-Sahaf, a refusé de commenter jeudi.

Depuis que les troupes américaines ont envahi l’Irak en 2003 et renversé le régime de Saddam Hussein, l’Irak à majorité chiite a eu du mal à équilibrer ses relations avec les États-Unis et le puissant voisin dirigé par les chiites, l’Iran. Les troupes américaines sont parties en 2011, mais elles sont revenues en 2014 après que le groupe militant État islamique a envahi de grandes parties du pays.

De nombreuses milices chiites qui ont aidé à étouffer la violence de l’Etat islamique ont été intégrées dans les forces armées irakiennes, mais elles sont également devenues plus puissantes sur le plan politique et militaire tout en conservant des liens étroits avec l’Iran.

En 2018, le secrétaire d’État Mike Pompeo a fermé le consulat américain à Bassorah, dans le sud du pays, invoquant la menace posée par les mandataires soutenus par l’Iran. En mai 2019, après une série d’attaques à la roquette lancées contre l’ambassade des États-Unis à Bagdad, le département d’État a ordonné le départ du personnel «non urgentiste» d’Irak.

Les attaques des milices contre les installations américaines se sont largement poursuivies et, plus tôt cette année, Pompeo a menacé le retrait complet des diplomates américains de l’ambassade.

« Les Etats-Unis ne toléreront pas les menaces à l’encontre de nos hommes et femmes en service à l’étranger et nous n’hésiterons pas à prendre les mesures que nous jugerons nécessaires pour assurer la sécurité de notre personnel », a averti un porte-parole du Département d’Etat fin septembre.

« Il est inacceptable que des groupes soutenus par l’Iran lancent des roquettes sur notre ambassade, attaquent des diplomates américains et autres, et menacent la loi et l’ordre en Irak. »

Les critiques, cependant, ont critiqué Pompeo pour avoir réduit la présence diplomatique américaine à Bagdad et menacé de fermer l’ambassade américaine, accusant la Maison Blanche de céder son influence en Irak et de donner à l’Iran une victoire stratégique tant recherchée.

Les tensions dans la région se sont aggravées vendredi après le meurtre de l’un des plus grands scientifiques nucléaires iraniens, Mohsen Fakhrizadeh.

Quelques jours après l’attaque, le guide suprême iranien, l’ayatollah Ali Khamenei, a averti qu’il y aurait une «punition définitive» pour ceux qui donneraient l’ordre. Alors que le ministre des Affaires étrangères Mohammad Javad Zarif et d’autres hauts fonctionnaires ont pointé du doigt la faute sur Israël.

Israël n’a pas commenté les accusations.