Washington est sur le point de retirer le personnel diplomatique de son ambassade à Bagdad dans un effort pour «minimiser les risques» à l’approche du premier anniversaire de la frappe américaine contre le général iranien Qassem Soleimani, selon plusieurs rapports.

Le retrait intervient dans un contexte de préoccupations sécuritaires accrues en Irak, à savoir les craintes d’attaques à venir de groupes militants cherchant à venger l’assassinat de Soleimani l’année dernière, ont rapporté indépendamment mercredi l’AFP, CNN et le Washington Post, citant des responsables américains et irakiens familiers avec cette décision.

Les responsables ont offert peu de détails sur le retrait partiel, affirmant seulement qu’il serait «Léger» et « temporaire, » l’un d’eux indiquant que le personnel ne reviendrait qu’après l’anniversaire du 3 janvier du meurtre de Soleimani. Sur les centaines de membres du personnel diplomatique en poste à l’ambassade, on ne sait pas combien partiront pour le démantèlement.

«C’est une baisse mineure basée sur les réserves de sécurité du côté américain. Ils pourraient revenir – ce n’est qu’un avertissement de sécurité, » Un haut responsable irakien a déclaré à l’AFP sous couvert d’anonymat, ajoutant que cette décision n’avait pas porté atteinte aux relations entre Bagdad et Washington.

Nous savions à l’avance que le personnel diplomatique de haut niveau, y compris l’ambassadeur, restait, ce n’est donc pas une rupture des relations diplomatiques.

Le département d’État a refusé de confirmer le «Réduire les risques» opération, déclarant à la place qu’il «Ajuste en permanence sa présence diplomatique dans les ambassades et consulats du monde entier en fonction de sa mission, de l’environnement sécuritaire local, de la situation sanitaire et même des vacances.» Cependant, un porte-parole a ajouté que l’ambassadeur Matthew Tueller restait dans le pays et que l’ambassade continuerait à fonctionner.

Le président américain Donald Trump a supervisé une augmentation dramatique des hostilités avec l’Iran depuis son entrée en fonction en 2017, maintenant un flux constant de sanctions et de discours guerriers qui ont abouti à l’assassinat de Soleimani l’année dernière. Les tensions régionales ont de nouveau augmenté vendredi après le meurtre d’un éminent scientifique nucléaire iranien, Mohsen Fakhrizadeh, qui a été visé dans une embuscade par des assaillants inconnus. Bien que Téhéran n’ait encore officiellement blâmé aucun acteur étranger, des responsables iraniens ont suggéré l’implication américaine et israélienne dans l’attaque.

En représailles à la frappe de drones américains qui a tué Soleimani – une personnalité bien-aimée en Iran qui dirigeait la force d’élite Qods du pays – Téhéran a lancé un barrage de roquettes sur deux bases abritant des troupes américaines en Irak, infligeant des lésions cérébrales à des dizaines de soldats. Depuis, des responsables iraniens, y compris le guide suprême l’ayatollah Ali Khamenei, ont juré de se venger davantage, tandis que l’armée américaine a averti à plusieurs reprises que les milices irakiennes soutenues par l’Iran pourraient mener des représailles.

Washington a menacé de faire ses valises et de fermer l’ambassade de Bagdad à la suite d’une série d’attaques à la roquette près de la mission plus tôt cette année, attribuant les explosions au groupe de miliciens alignés sur l’Iran Kataib Hezbollah, dont le commandant a été tué aux côtés de Soleimani lors de la frappe de drone du 3 janvier. Bien que le retrait diplomatique ne se soit jamais matérialisé, l’administration Trump a continué de faire pression sur le gouvernement irakien pour qu’il freine les milices depuis.

