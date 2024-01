Les États-Unis vont réinscrire les Houthis sur la liste du terrorisme

L’administration Biden désignera la milice Houthi du Yémen comme organisation terroriste, réimposant en partie les sanctions qu’elle a levées il y a près de trois ans contre le groupe soutenu par l’Iran dont les attaques contre le trafic maritime régional ont suscité une réponse militaire américaine.

À partir de la mi-février, les États-Unis considéreront les Houthis comme un « groupe terroriste mondial spécialement désigné », a déclaré mercredi le secrétaire d’État Antony J. Blinken dans un communiqué, bloquant notamment leur accès au système financier mondial. Mais les responsables de Biden ne sont pas allés jusqu’à appliquer une deuxième désignation, plus sévère – celle d’« organisation terroriste étrangère » – que l’administration Trump a imposée aux Houthis dans ses derniers jours. Le Département d’État a révoqué les deux désignations peu de temps après l’entrée en fonction du président Biden début 2021.

Cette mesure supplémentaire aurait rendu beaucoup plus facile la poursuite pénale de quiconque fournit sciemment aux Houthis de l’argent, des fournitures, une formation ou tout autre « soutien matériel ». Mais les groupes humanitaires affirment que cela pourrait également compliquer l’aide humanitaire au Yémen.

Cette décision constitue une réponse et un effort pour mettre fin à des semaines d’attaques de missiles et de drones houthis contre le trafic maritime au large des côtes du Yémen. Ces attaques, que le groupe décrit comme une démonstration de solidarité avec les Palestiniens sous les bombardements israéliens à Gaza, ont contraint certaines grandes compagnies maritimes à réacheminer leurs navires, entraînant des retards et des coûts de transport plus élevés dans le monde entier. Après avoir lancé de multiples avertissements aux Houthis, M. Biden a ordonné des dizaines de frappes contre leurs installations au Yémen, même si les responsables américains affirment que le groupe conserve l’essentiel de sa capacité à attaquer le commerce dans la mer Rouge et le golfe d’Aden.