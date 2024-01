Les États-Unis vont réinscrire les Houthis sur la liste des terroristes mondiaux spécialement désignés

Sholto Byrnes écrit :

J’ai souvent discuté avec des amis et des collègues d’Asie du Sud-Est et du Golfe à quel point il était extraordinaire que le Royaume-Uni entretienne de si bonnes relations avec presque toutes ses anciennes colonies. De même, les relations entre les États-Unis et les Philippines semblent peu affectées par le fait que L’Amérique a détruit la Première République des Philippines lorsqu’elle a déclaré son indépendance de l’Espagne en 1898, Washington prenant le relais en tant que puissance coloniale. Lorsque ma famille vivait en Papouasie-Nouvelle-Guinée à la fin des années 1980, je n’avais entendu parler de la colonisation d’une partie de l’île par l’Allemagne à la fin du 19e et au début du 20e siècle.

Il y a même une plaisanterie sur la vision largement bienveillante des Irlandais à l’égard de leurs voisins britanniques, malgré des centaines d’années d’occupation souvent brutale. “Qu’est-ce que quelques siècles d’oppression entre amis ?”

Mais l’expérience de la colonisation est loin d’être oubliée. C’est pourquoi il n’a pas été surprenant de voir un avocat irlandais, Blinne Ni Ghralaigh, prononcer des remarques finales corrosives dans le procès de l’Afrique du Sud devant la Cour internationale de Justice (CIJ) sur la question de savoir si Israël commet un génocide ou agit avec une intention génocidaire à Gaza. . L’Irlande est l’un des pays les plus pro-palestiniens d’Europe. Son parlement a voté pour condamner « l’annexion de facto » par Israël de terres dans les territoires occupés en 2021, et ses dirigeants sont allés plus loin que la plupart des autres en appelant à un cessez-le-feu.

En savoir plus