Les États-Unis vont réinscrire les Houthis du Yémen sur la liste des terroristes mondiaux spécialement désignés, selon des sources de l’AP

WASHINGTON (AP) – L’administration Biden devrait bientôt annoncer son intention de redésigner les rebelles Houthis soutenus par l’Iran au Yémen comme terroristes mondiaux spécialement désignés, selon deux personnes proches de la décision de la Maison Blanche et un responsable américain.

Cette décision intervient alors que les Houthis ont lancé des dizaines d’attaques contre des navires commerciaux dans la mer Rouge. Le groupe affirme avoir attaqué les navires en réponse aux opérations militaires israéliennes à Gaza, à la suite de l’attaque du Hamas contre Israël le 7 octobre.

Les trois personnes proches de la décision n’étaient pas autorisées à commenter et ont demandé l’anonymat pour discuter de la question avant l’annonce officielle attendue. L’administration devrait faire cette annonce mercredi, a indiqué le responsable américain.

Le secrétaire d’État Antony Blinken a radié les Houthis de la liste des organisations terroristes étrangères et des terroristes mondiaux spécialement désignés en février 2021, alors que l’administration cherchait à faciliter l’acheminement de l’aide humanitaire au Yémen.

À sa fin, l’administration Trump a désigné les Houthis comme une organisation terroriste étrangère, malgré les fortes objections des groupes de défense des droits de l’homme et d’aide humanitaire.

La désignation de terroriste étranger a interdit aux Américains et aux personnes et organisations soumises à la juridiction américaine de fournir un « soutien matériel » aux Houthis, ce qui, selon les groupes, entraînerait une catastrophe humanitaire encore plus grave que ce qui se passe déjà au Yémen.

Peu de temps après l’entrée en fonction de l’administration Biden, Blinken a supprimé ces désignations, une mesure qui a été vivement critiquée par les législateurs conservateurs et d’autres, mais qui visait à maintenir l’acheminement de la nourriture, des médicaments et d’autres aides indispensables au Yémen.

L’étiquette de terroriste mondial spécialement désignée qui sera réimposée aux Houthis n’inclut pas de sanctions pour avoir fourni un « soutien matériel » et elle ne s’accompagne pas d’interdictions de voyager qui sont également imposées avec l’étiquette FTO. Ainsi, cela ne devrait pas constituer un obstacle substantiel à la fourniture d’une aide aux civils yéménites.

Cette nouvelle désignation n’est pas totalement inattendue. Lorsqu’on lui a demandé lors d’un échange avec des journalistes la semaine dernière s’il pensait que les Houthis étaient un groupe terroriste, le président Joe Biden a répondu : « Je pense qu’ils le sont ».

Pendant ce temps, un haut responsable de la Maison Blanche a déclaré mardi qu’en s’adressant au Menace persistante des rebelles Houthis du Yémen sur les navires commerciaux en mer Rouge est un problème « tous les acteurs sont sur le pont » que les États-Unis et leurs alliés doivent résoudre ensemble pour minimiser l’impact sur l’économie mondiale.

“La durée et l’ampleur de la situation ne dépendent pas seulement des décisions des pays de la coalition qui ont mené des grèves la semaine dernière”, a déclaré le conseiller à la sécurité nationale de la Maison Blanche, Jake Sullivan, lors d’une apparition au Forum économique mondial de Davos. Suisse.

Le groupe Houthi, soutenu par l’Iran, a lancé des dizaines d’attaques depuis novembre contre des navires dans la mer Rouge, un couloir vital pour le trafic maritime mondial, dans ce qu’ils disent être un effort pour soutenir les Palestiniens dans la guerre avec Israël. Les forces américaines et britanniques ont répondu en menant des dizaines de frappes aériennes et maritimes contre des cibles houthistes au Yémen depuis vendredi. Les attaques des Houthis se sont poursuivies.

Linda Thomas Greenfield, l’ambassadrice américaine auprès des Nations Unies, a déclaré la semaine dernière que 2 000 navires depuis novembre avaient été contraints de se dérouter sur des milliers de kilomètres pour éviter la mer Rouge. Les militants houthis ont menacé ou pris en otage des marins de plus de 20 pays.

L’administration Biden a résisté à riposter pendant des semaines avant que des navires de guerre et des avions américains et britanniques ne lancent des vagues de missiles sur les Houthis au Yémen vendredi matin.

Cette retenue reflète les préoccupations plus larges des États-Unis quant au bouleversement d’une trêve précaire dans une guerre de plusieurs années au Yémen et au déclenchement d’un conflit plus large dans la région.

Les rebelles Houthis ont quitté leur bastion du nord du Yémen et se sont emparés de la capitale, Sanaa, en 2014, déclenchant une guerre acharnée. Une coalition dirigée par l’Arabie saoudite est intervenue en 2015 pour tenter de rétablir au pouvoir le gouvernement du Yémen en exil et internationalement reconnu. Des années de combats sanglants et peu concluants contre la coalition dirigée par l’Arabie saoudite se sont transformées en une guerre par procuration dans l’impasse entre l’Arabie saoudite et l’Iran, le principal sponsor des Houthis.

Les Nations Unies ont négocié un cessez-le-feu entre les rebelles Houthis et le gouvernement yéménite soutenu par l’Arabie saoudite et les milices qui lui sont affiliées. La trêve a été prolongée à deux reprises en 2022, mais n’a pas été prolongée après son expiration technique il y a plus d’un an. Les termes de la trêve sont encore largement respectés.

Les organisations humanitaires craignent que des sanctions économiques draconiennes n’aient que relativement peu d’impact sur l’organisation Houthi, un groupe rebelle et isolé qui n’a que peu ou pas d’actifs susceptibles d’être affectés par les sanctions américaines. Des mesures plus strictes pourraient avoir des conséquences dévastatrices pour les Yéménites ordinaires, qui comptent déjà parmi les personnes les plus pauvres et les plus affamées au monde, affirment les responsables humanitaires.

La guerre et une mauvaise gouvernance chronique ont laissé 24 millions de Yéménites menacés de faim et de maladie d’ici 2023, et environ 14 millions d’entre eux ont un besoin urgent d’aide, selon les Nations Unies. Environ les deux tiers des Yéménites vivent dans un territoire contrôlé par les Houthis.

Le Yémen importe 90 % de sa nourriture. Alors que les partisans de sanctions larges affirment qu’il est possible d’élaborer des mécanismes d’application pour exempter l’aide alimentaire et humanitaire, les organisations humanitaires craignent que les craintes d’enfreindre la réglementation américaine pourraient effrayer les expéditeurs, les banques et d’autres acteurs essentiels à l’approvisionnement alimentaire commercial du Yémen.

Les attaques en mer Rouge ont déjà provoqué d’importantes perturbations dans le commerce mondial. Les prix du pétrole ont légèrement augmenté ces derniers jours, même si les contrats à terme sur le brut Brent étaient en légère baisse en début de séance mardi.

Les États-Unis ont lancé une nouvelle grève contre les Houthis mardi, frappant des missiles anti-navires au troisième assaut contre le groupe soutenu par l’Iran dans les derniers jours. Cette frappe intervient alors que les Houthis, soutenus par l’Iran, ont revendiqué la responsabilité d’une attaque au missile contre le vraquier battant pavillon maltais Zografia dans la mer Rouge. Personne n’a été blessé.

Sullivan a déclaré qu’il était essentiel que les pays ayant une influence sur Téhéran et d’autres capitales du Moyen-Orient indiquent clairement « que le monde entier rejette en bloc l’idée qu’un groupe comme les Houthis puisse fondamentalement détourner le monde ».

celui de Biden Le conseiller principal a reconnu que les attaques des Houthis dans la mer Rouge ainsi que les groupes alliés à l’Iran qui mènent des attaques au Liban, en Syrie, en Irak et au Yémen font craindre une escalade de la guerre entre Israël et le Hamas, même si les responsables israéliens ont indiqué un changement d’intensité dans leur campagne militaire.

« Nous devons nous prémunir et être vigilants face à la possibilité qu’en réalité, plutôt que de nous diriger vers une désescalade, nous nous engageons sur la voie d’une escalade que nous devons gérer », a déclaré Sullivan.

Les commentaires de Sullivan interviennent après que le Premier ministre du Qatar, Cheikh Mohammed bin Abdulrahman Al Thani, a déclaré lors d’une apparition au forum de Davos que la situation au Moyen-Orient est une « recette pour une escalade partout ». Il a déclaré que le Qatar estime que la fin du conflit à Gaza empêchera les Houthis et les groupes militants de lancer des attaques ailleurs dans la région.

Sullivan a rencontré mardi Al Thani ainsi que le Premier ministre irakien Mohammed Shia al-Sudani et le Premier ministre kurde irakien Masrour Barzani, selon la Maison Blanche.

L’Iran a tiré des missiles lundi soir sur ce qu’il a qualifié de « quartier général des espions » israéliens dans un quartier huppé près du vaste complexe du consulat américain à Erbil, siège de la région kurde semi-autonome du nord de l’Irak, et sur des cibles liées au groupe extrémiste État islamique en Irak. nord Syrie.

L’Irak a qualifié mardi ces attaques, qui ont tué plusieurs civils, de « violation flagrante » de la souveraineté irakienne et a rappelé son ambassadeur à Téhéran.

Les rédacteurs d’Associated Press Jon Gambrell à Jérusalem, Edith M. Lederer aux Nations Unies et Ellen Knickmeyer à Washington ont contribué au reportage.