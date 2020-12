« Je le ferai avec le soutien d’une équipe centrale de diplomates américains et de conseillers militaires américains irakiens », a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo publiée jeudi soir sur la page Facebook de l’ambassade américaine après des informations locales selon lesquelles les États-Unis se retirent de Bagdad. personnel de l’ambassade alors que les tensions avec l’Iran et ses alliés s’intensifient.

On ne savait pas dans l’immédiat combien de personnel retirer, et Tueller n’a pas non plus donné de raisons.