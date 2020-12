BAGDAD (AP) – Les États-Unis retirent du personnel de leur ambassade à Bagdad, ont annoncé jeudi des responsables irakiens et américains, réduisant temporairement le personnel en raison des problèmes de sécurité régionaux.

L’ambassadeur américain Mathew Tueller a déclaré que la réduction n’affecterait pas le travail de la mission, ajoutant qu’il continuerait d’exercer ses fonctions depuis l’ambassade dans un «avenir prévisible».

« Je le ferai avec le soutien d’une équipe centrale de diplomates américains et de conseillers américains auprès de l’armée irakienne », a-t-il déclaré dans une déclaration vidéo publiée jeudi soir sur la page Facebook de l’ambassade américaine à la suite d’informations locales selon lesquelles les États-Unis retirent une partie de Bagdad. personnel de l’ambassade alors que les tensions avec l’Iran et ses alliés s’intensifient.

On ne savait pas dans l’immédiat combien de membres du personnel devaient être retirés, et Tueller n’a pas donné de raisons.

Un responsable américain a cependant déclaré que la décision découlait de l’inquiétude concernant une éventuelle frappe de représailles iranienne à l’occasion du premier anniversaire de la frappe aérienne américaine qui a tué le général iranien, Qassim Soleimani, et de hauts dirigeants de la milice irakienne près de l’aéroport de Bagdad en janvier. Le meurtre a suscité l’indignation et a conduit le parlement irakien à adopter quelques jours plus tard une résolution non contraignante appelant à l’expulsion de toutes les troupes étrangères d’Irak.

Le gouvernement s’est par la suite retiré de ces menaces, mais le Premier ministre irakien Mustafa al-Kadhimi subit toujours la pression des groupes alignés sur l’Iran pour expulser les forces américaines.

Le responsable américain, qui n’était pas autorisé à faire des déclarations à la presse et s’est exprimé sous couvert d’anonymat, a également fait part de ses préoccupations concernant d’éventuelles représailles iraniennes pour le meurtre du scientifique nucléaire iranien Mohsen Fakhrizadeh à Téhéran la semaine dernière.

L’Iran a accusé l’allié américain Israël d’être derrière l’assassinat. Israël, longtemps soupçonné d’avoir tué des scientifiques nucléaires iraniens au cours de la dernière décennie, a refusé à plusieurs reprises de commenter l’attaque.

Le retrait partiel de l’ambassade a lieu au milieu d’un retrait des troupes américaines d’Irak et d’Afghanistan annoncé par l’administration Trump sortante le mois dernier. En Irak, les États-Unis prévoient de réduire le nombre de soldats de 3000 à 2500 d’ici la mi-janvier, avant que Trump ne quitte ses fonctions.

Un responsable du gouvernement irakien a déclaré que le gouvernement irakien avait été informé du retrait partiel de certains membres du personnel de l’ambassade des États-Unis par «mesure de précaution et de sécurité». Le responsable a déclaré qu’une partie des retraits était en partie due au fait que le personnel avait terminé ses rotations et que d’autres partaient en congé. Le fonctionnaire a parlé sous couvert d’anonymat conformément à la réglementation.

En septembre, l’administration Trump a averti l’Irak qu’il fermerait son ambassade à Bagdad si le gouvernement ne prenait pas des mesures décisives pour mettre fin aux roquettes et autres attaques des milices soutenues par l’Iran contre les intérêts américains et alliés dans le pays.

L’écrivain d’Associated Press Mathew Lee à Washington a contribué au reportage.