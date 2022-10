Les États-Unis vont rediriger les vols de l’Ouganda vers cinq aéroports pour le dépistage d’Ebola

Les États-Unis commenceront immédiatement à rediriger les voyageurs en provenance d’Ouganda vers cinq aéroports américains pour les dépister pour le virus Ebola et les suivre pendant leur séjour dans le pays, a déclaré jeudi un haut responsable de l’administration.

Les centres de contrôle et de prévention des maladies effectueront des contrôles de température et une évaluation des risques sur toute personne ayant séjourné en Ouganda au cours des 21 derniers jours, la période d’incubation du virus mortel Ebola, a déclaré le responsable. Les autorités nationales et locales les suivront pendant 21 jours après leur arrivée, a déclaré le responsable.