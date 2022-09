Les États-Unis vont rediriger les avoirs gelés de l’Afghanistan après le rejet de l’accord par les talibans

L’administration Biden a annoncé mercredi qu’elle créerait un nouveau fonds à partir de certaines des réserves gelées de la banque centrale afghane, dans le but d’atténuer la crise humanitaire croissante du pays sans enrichir les talibans, qui ont rejeté les tentatives précédentes d’accord de compromis plus tôt cette année. Dans un communiqué, le département du Trésor a déclaré qu’un nouvel organe de surveillance déploierait 3,5 milliards de dollars de réserves de la banque centrale afghane pour aider à stabiliser l’économie ravagée du pays. Le fonds – qui sera géré en partie par des responsables du gouvernement suisse et des experts économiques afghans – peut être utilisé pour aider le pays à payer des importations essentielles, telles que l’électricité, et ne sera pas accessible aux responsables talibans, selon le département.

L’annonce fait suite à plus d’un an de combats pour savoir si l’administration Biden devrait restituer les 7 milliards de dollars d’actifs afghans qui sont devenus inaccessibles aux dirigeants du pays après la montée au pouvoir des talibans en août 2021. Les économistes affirment que le gel de ces fonds a alimenté l’effondrement. de l’économie afghane et de sa crise de la faim, mais l’administration Biden et d’autres analystes ont déclaré qu’on ne pouvait pas faire confiance aux talibans pour administrer des sommes d’argent aussi importantes. Les responsables de Biden ont également annoncé en février que la moitié des 7 milliards de dollars de fonds seraient affectés séparément aux litiges déposés par les victimes des attentats terroristes du 11 septembre 2001.

La détérioration de l’économie afghane a mis la pression sur les responsables américains pour qu’ils explorent comment ils pourraient remettre les fonds à la banque centrale du pays. En juin, des responsables américains ont rencontré des dirigeants talibans à Doha, au Qatar, pour discuter d’éventuels compromis qui permettraient aux technocrates de la banque centrale afghane d’utiliser les fonds sous étroite surveillance pour s’assurer que l’argent ne tombe pas entre les mains des talibans. Les talibans ont rejeté ces propositions.

Avec un accord insaisissable, les économistes et les groupes d’aide sont devenus de plus en plus préoccupés par l’économie de l’Afghanistan au milieu d’un exode de capitaux et de personnes. Les Nations Unies estimaient en août qu’environ 4 millions d’enfants souffraient de malnutrition et que près de 95 % du pays ne mangeait pas à sa faim. Certains économistes affirment que le nouveau fonds est insuffisant pour répondre aux besoins du pays, étant donné que les réserves de la banque centrale sont essentielles pour soutenir une monnaie qui s’est effondrée. Une grave sécheresse et un ouragan dévastateur se sont également combinés pour créer ce que certains experts ont appelé la plus grande catastrophe humanitaire au monde.

“Cette décision ne peut en aucun cas compenser le préjudice causé à l’économie afghane et aux millions de personnes qui meurent de faim, en grande partie à cause de la confiscation par les États-Unis des réserves de la banque centrale afghane”, a déclaré Mark Weisbrot, codirecteur du Center for Economic et Policy Research, un groupe de réflexion libéral.

Pourtant, les États-Unis laissent ouverte la possibilité que l’Afghanistan puisse éventuellement récupérer l’intégralité des actifs bancaires. Le secrétaire adjoint au Trésor, Wally Adeyemo, a envoyé mardi une lettre à la banque centrale afghane disant qu’elle devait remplir trois conditions – démontrer son indépendance politique vis-à-vis des talibans, mettre en œuvre des directives anti-blanchiment d’argent et ajouter un «contrôleur tiers» – avant le Les États-Unis pourraient envisager de restituer les fonds.

“Les lacunes de la gestion économique contribuent à la crise économique et humanitaire en Afghanistan”, a écrit Adeyemo dans la lettre.