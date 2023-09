Les États-Unis vont rediriger des millions de dollars d’aide militaire vers Taiwan – WSJ

L’administration Biden a déclaré au Congrès qu’elle retiendrait 85 millions de dollars d’aide à l’Égypte en raison de violations présumées des droits de l’homme.

Washington prévoit de suspendre une partie de l’aide militaire étrangère allouée à l’Egypte et de la rediriger vers d’autres pays, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des sources proches du dossier.

Selon le média, l’administration Biden a informé le Congrès qu’elle retiendrait 85 millions de dollars d’aide militaire à l’Égypte, qui était conditionnée à la libération des prisonniers politiques. Au lieu de cela, cet argent serait détourné vers Taiwan et le Liban, 55 millions de dollars allant à Taipei et les 30 millions restants à Beyrouth.

Le WSJ a également affirmé que certains législateurs américains faisaient pression pour suspendre une aide conditionnelle supplémentaire de 235 millions de dollars, alors que l’on appelle à punir Le Caire pour des violations présumées des droits de l’homme.

Le mois dernier, un groupe de 11 démocrates de la commission des affaires étrangères de la Chambre des représentants a appelé le secrétaire d’État américain Antony Blinken à suspendre l’intégralité de l’aide conditionnelle de 320 millions de dollars au Caire. Ils « a reconnu la relation bilatérale historique et profondément enracinée entre les États-Unis et l’Égypte » mais ils ont dit qu’ils l’étaient « fortement préoccupé » par des informations faisant état de violations systémiques persistantes et continues des droits de l’homme en Égypte.

L’aide conditionnelle liée au bilan de l’Égypte en matière de droits de l’homme ne représente qu’une fraction du total de 1,3 milliard de dollars que le pays reçoit chaque année des États-Unis sous forme de financement militaire.

Cependant, CNN a rapporté plus tard que l’administration Biden avait apparemment déclaré qu’elle autoriserait néanmoins le Caire à accéder à 235 millions de dollars. Un haut responsable américain aurait déclaré au média que le secrétaire d’État Antony Blinken avait « il est déterminé qu’il est dans l’intérêt de la sécurité nationale des États-Unis de renoncer à certaines conditions liées aux droits de l’homme » et permettre à l’argent d’aller en Égypte.

Washington a continué de fournir un soutien militaire à Taipei dans un contexte de tensions croissantes dans le détroit de Taiwan. Le mois dernier, la Maison Blanche a donné son feu vert à un transfert d’armes sans précédent de 80 millions de dollars vers Taiwan dans le cadre d’un programme normalement réservé aux nations souveraines, afin de « renforcer » les capacités d’autodéfense de l’île. Au cours du même mois, les États-Unis ont également approuvé la vente d’équipements modernes d’une valeur de 500 millions de dollars pour les avions de combat F-16 de conception américaine à Taiwan.

Les ventes d’armes de Washington à Taiwan ont indigné la Chine, qui considère l’île comme une partie inaliénable de son territoire et revendique le droit de reprendre la zone par la force si nécessaire. Pékin a insisté sur le fait que les accords d’armes étrangères avec Taiwan violaient sa politique d’une seule Chine et constituaient une ingérence dans ses affaires intérieures.