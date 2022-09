Les États-Unis vont reconnaître deux nations du Pacifique – Biden

Washington considérera les îles Cook et Niue comme des États souverains, a déclaré le président américain

Les États-Unis reconnaîtront les îles Cook et Niue en tant qu’États indépendants, a déclaré jeudi le président Joe Biden en dévoilant un nouveau programme d’aide de 810 millions de dollars pour un certain nombre de pays du Pacifique.

S’exprimant lors du sommet de deux jours entre les États-Unis et les pays insulaires du Pacifique, Biden a présenté la décision comme une étape diplomatique importante, ajoutant qu’il est “fier d’annoncer qu’à la suite de consultations appropriées« Les États-Unis considéreront les îles Cook et Niue comme des États souverains, a-t-il déclaré.

Les deux îles autonomes du Pacifique sont en libre association avec la Nouvelle-Zélande, qui leur fournit de l’aide et les aide à gérer leurs affaires gouvernementales et entretient la plupart des relations diplomatiques en leur nom. Les îles Cook et Niue comptent respectivement environ 17 000 et 1 600 habitants.

Lors du sommet, Biden a noté que les États-Unis fourniraient 810 millions de dollars d’aide “pour améliorer la vie des habitants des îles du Pacifique.” Le paquet comprend également plus de 130 millions de dollars destinés à soutenir la résilience climatique et “construire des économies bleues durables.” Au total, au cours de la dernière décennie, les États-Unis ont fourni aux îles du Pacifique plus de 1,5 milliard de dollars.

Pendant ce temps, alors que les États-Unis tentent de renforcer leurs liens avec les pays du Pacifique dans un contexte de tensions accrues avec la Chine, Pékin semble faire de même.

Selon le ministère chinois des Affaires étrangères, Pékin a maintenu «des échanges amicaux durables» avec les pays de la région et leur a fourni une assistance économique et technique. Pékin soutient cependant que cette aide n’est assortie d’aucune condition politique.

Les îles Cook et Niue ne font pas exception à cette règle et entretiennent également des liens chaleureux avec la Chine. Par ailleurs, en 2018, cette dernière a signé un protocole d’accord avec Pékin pour rejoindre son initiative Belt and Road, une stratégie mondiale de développement des infrastructures dévoilée par le gouvernement chinois en 2013.