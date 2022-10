Les États-Unis vont rationaliser le déploiement d’armes nucléaires en Europe – Politico

Le Pentagone aurait accéléré la livraison de bombes plus précises en Europe

Les États-Unis ont avancé la livraison de bombes nucléaires non guidées améliorées B61-12 à des bases de l’OTAN en Europe, a rapporté Politico mercredi, citant un câble diplomatique américain et deux personnes proches du dossier.

Selon le rapport, le changement initialement prévu pour le printemps prochain est désormais prévu pour ce mois de décembre.

Des responsables américains auraient transmis la nouvelle aux alliés de l’OTAN lors d’une réunion à huis clos à Bruxelles, en Belgique, ce mois-ci.

Dans un commentaire envoyé par e-mail à Politico, le porte-parole du Pentagone, le général de brigade Patrick Ryder, a refusé de discuter des détails de l’arsenal nucléaire américain, mais a déclaré que le remplacement des bombes B61 d’ancienne génération par la version B61-12 est “dans le cadre d’un effort de modernisation planifié et programmé de longue date.”

“Il n’est en aucun cas lié aux événements actuels en Ukraine et n’a été accéléré d’aucune façon”, a-t-il ajouté. Ryder a ajouté.

Le B61 est une famille de bombes nucléaires développées à l’origine dans les années 1960. La version améliorée est équipée d’un kit de queue moderne pour une plus grande précision, selon le département américain de l’énergie. L’arme est conçue pour être transportée par un certain nombre d’avions occidentaux, y compris les bombardiers B-2 et B-21, ainsi que les chasseurs à réaction F-15, F-16, F-35 et Tornado.

La nouvelle survient alors que l’Occident et Moscou s’accusent mutuellement d’attiser les tensions nucléaires dans le cadre du conflit russo-ukrainien.

Le 17 octobre, l’OTAN a lancé son exercice nucléaire annuel Steadfast Noon, qui se déroule jusqu’au 30 octobre et implique jusqu’à 60 avions, dont des bombardiers à longue portée B-52. Mercredi, l’armée et la marine américaines ont testé une fusée dans le cadre de leur programme d’armes hypersoniques à longue portée (LRHW).

Le président russe Vladimir Poutine, quant à lui, a supervisé mercredi un exercice de missile balistique à grande échelle, au cours duquel les forces stratégiques du pays ont simulé une frappe nucléaire de représailles.