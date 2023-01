Les États-Unis vont qualifier le groupe russe Wagner d’entité “criminelle transnationale”

La désignation viendra aux côtés des États-Unis supplémentaires sanctions contre Wagner et son réseau de soutien, couvrant plusieurs continents, a déclaré John Kirby, coordinateur des communications stratégiques au Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche. Le département du Trésor a l’intention d’officialiser les sanctions la semaine prochaine.

Les États-Unis désigneront le groupe de mercenaires russes Wagner comme une “organisation criminelle transnationale”, a déclaré vendredi la Maison Blanche, une tentative de perturber le flux d’argent et d’armes d’un groupe militaire privé poursuivant la guerre du président Vladimir Poutine contre l’Ukraine avec une armée de condamnés et d’entrepreneurs. .

S’exprimant lors d’une actualité à la Maison Blanche briefing, Kirby a déclaré que la désignation ouvrirait “des voies supplémentaires” aux États-Unis pour s’attaquer aux activités commerciales de Wagner dans le monde et donnerait à d’autres nations et institutions la puissance de feu nécessaire pour emboîter le pas.

“Ces actions reconnaissent la menace transcontinentale que représente Wagner, notamment à travers son schéma continu d’activités criminelles graves”, a déclaré Kirby. Il a noté que le groupe de mercenaires russes avait commis “des atrocités et des violations des droits de l’homme en Ukraine, et bien sûr ailleurs dans le monde”.

Lors du briefing de vendredi, Kirby a également montré des photos montrant ce qu’il a dit être cinq wagons russes voyageant de la Russie vers la Corée du Nord le 18 novembre et revenant par le même itinéraire le lendemain. Il a déclaré que ces wagons transportaient une première livraison de roquettes et de missiles d’infanterie nord-coréens destinés aux combattants Wagner en Ukraine.

“Nous condamnons évidemment les actions de la Corée du Nord, et nous exhortons la Corée du Nord à cesser immédiatement ces livraisons à Wagner”, a déclaré Kirby.

Depuis sa première apparition en Ukraine en 2014, Wagner a acquis une renommée internationale en tant qu’instrument impitoyable de l’ombre du pouvoir russe, accusé de violations des droits de l’homme en Syrie, au Mali, en République centrafricaine et en Ukraine.

Son fondateur, Yevgeniy Prigozhin, a passé neuf ans en prison pour vol et autres crimes, avant d’exploiter un stand de hot-dogs, des casinos et un restaurant flottant à Saint-Pétersbourg post-soviétique, où il a fait la connaissance de Poutine.

La société de Prigozhin, Concord Catering, a remporté des contrats avec des entités étatiques et municipales russes. Pendant ce temps, l’ancien condamné et traiteur s’est mêlé des affaires étrangères, finançant la tristement célèbre ferme de trolls de Saint-Pétersbourg, l’Internet Research Agency, qui s’est ingérée dans l’élection présidentielle américaine de 2016, et a également soutenu Wagner, qui est devenu une grande force de champ de bataille en Ukraine cette l’année dernière après que Poutine lui ait permis de recruter des condamnés directement dans les prisons russes.