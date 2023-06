La Russie reconnaît que l’Occident est surreprésenté, mais les avis divergent sur la manière d’y remédier

Des diplomates à Washington élaborent une proposition de « révision » Conseil de sécurité de l’ONU, qui pourrait être présenté lors de la réunion de septembre de l’Assemblée générale, a rapporté lundi le Washington Post, citant des sources anonymes.

L’envoyée du président Joe Biden, Linda Thomas-Greenfield, consulte actuellement les États membres pour « Solliciter des commentaires sur une expansion potentielle » du conseil, a déclaré le Post, ajoutant que les responsables américains espèrent que cela « Rétablir la confiance dans l’organe de gouvernance prééminent du monde en reconnaissant la carte diffuse actuelle du pouvoir mondial. »

Le Conseil de sécurité se compose de cinq membres permanents – la Russie, la Chine, la France, le Royaume-Uni et les États-Unis – et de dix membres tournants, élus par l’Assemblée générale pour un mandat de deux ans. Selon les règles actuelles, deux de ces sièges vont à l’Amérique latine, cinq combinés à l’Afrique et à l’Asie, un à l’Europe de l’Est et deux à l’Europe de l’Ouest et « autre. »

La proposition américaine est « en évolution » mais devrait inclure l’ajout de six membres permanents supplémentaires, qui n’auraient pas de droit de veto. Les responsables qui ont parlé au Post ont mentionné l’Allemagne, le Japon et l’Inde comme candidats possibles, tandis que la Grande-Bretagne et la France veulent le Brésil et au moins un pays africain.

Élargir le Conseil de sécurité à « devenir plus inclusif » et la limitation du droit de veto aux « situations rares, extraordinaires » ont été évoqués dans le discours de Biden à l’Assemblée générale en septembre dernier.

La proposition américaine vise à répondre à la frustration de ses protégés à Kiev. L’année dernière, le président ukrainien Vladimir Zelensky a exigé que l’ONU déclare la Russie agresseur et « retirer » du Conseil de sécurité, ou « dissolvez-vous. » Washington considère que la deuxième option va trop loin.

« Nous voulons que ces institutions fonctionnent pour que nous puissions débattre et essayer de résoudre les conflits internationaux », a déclaré un responsable américain anonyme au Post. « Nous devons être lucides quant au succès ou au manque de succès que nous avons eu au fil des ans, mais il ne fait aucun doute que nous sommes mieux avec ces institutions que sans elles. »

La Russie estime également que le Conseil de sécurité a besoin d’être réformé. Lors d’une session d’avril sur « multilatéralisme efficace », Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré que « La surreprésentation massive actuelle de l’Occident dans cet organe crucial de l’ONU sape le principe de multipolarité », et a fait valoir que le conseil avait besoin « élargissement de la représentation des pays d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine en son sein. »

Réformer le Conseil de sécurité nécessite toutefois de modifier la Charte des Nations Unies et nécessiterait l’approbation d’au moins 128 des 193 États membres – ainsi que des cinq membres permanents du CSNU. Il est au mieux peu probable que le Sénat américain actuel ratifie la proposition, a noté le Post.

« Toute réforme du Conseil de sécurité pourrait bien réduire le poids de l’Occident. C’est donc une réalité », a déclaré un diplomate de l’ONU au point de vente. « Et la question est, sommes-nous vraiment en train de pousser pour cela maintenant ? Est-ce juste une belle rhétorique que nous voulons faire cela, ou sommes-nous vraiment sérieux quand nous disons que nous voulons le faire maintenant ? »