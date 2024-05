Les États-Unis vont proposer un pacte de sécurité à l’Ukraine alors que les tensions montent entre alliés

Les États-Unis sont sur le point de signer un nouvel accord de sécurité bilatéral avec l’Ukraine, un signal de soutien visant à apaiser Kiev après des relations « tendues » qui, selon certains responsables ukrainiens, ont atteint leur plus bas niveau depuis l’invasion à grande échelle de la Russie.

Cet accord serait le plus important d’une série d’accords que l’Ukraine a conclus avec les pays de l’OTAN et qui prévoient des engagements en matière de soutien à long terme, notamment en matière de formation militaire, de partage de renseignements et d’assistance économique.

La frustration de Volodymyr Zelensky à l’égard de Joe Biden a été mise à nu cette semaine, lorsque le président ukrainien a réprimandé son homologue américain dans des termes inhabituellement directs, affirmant que le projet de Biden d’assister à une collecte de fonds démocrate plutôt qu’au sommet de paix en Ukraine les 15 et 16 juin n’était « pas une décision forte ». .

Un haut responsable gouvernemental nommé par Zelensky qui s’est entretenu avec le Financial Times à propos des relations entre les États-Unis et l’Ukraine a déclaré : « Nous sommes plus éloignés que jamais depuis le début de la guerre. C’est très, très tendu. »

Cependant, quelques jours avant le sommet de paix, Zelensky et Biden devraient signer un accord de sécurité bilatéral en marge de la réunion du G7 en Italie le mois prochain, ont déclaré des responsables américains au FT.

L’accord a été négocié au cours de semaines de relations de plus en plus tendues entre Kiev et Washington. Le bureau de Zelensky a publié cette semaine une note aux responsables et aux députés, vue par le FT, qui leur demande de critiquer à la fois Biden et le président chinois Xi Jinping pour ne pas avoir assisté au sommet. » S’ils ne le font pas [attend], alors quel est leur véritable intérêt ? le mémo a écrit.

Plusieurs responsables ukrainiens ont déclaré que l’amertume de Kiev face au manque de soutien américain au plus haut niveau pour son initiative de sommet de paix n’était qu’un des nombreux points de friction avec Washington et d’autres partenaires occidentaux qui ont éclaté à un moment particulièrement difficile pour les dirigeants ukrainiens.

Plus d’une douzaine de responsables ukrainiens actuels et anciens et de diplomates des pays du G7 à Kiev qui se sont entretenus avec le FT ont souligné une série de questions controversées. Il s’agit notamment du retard de six mois du Congrès dans l’approbation de l’assistance militaire américaine ; le manque attendu de progrès substantiels vers l’adhésion de l’Ukraine à l’OTAN lors du sommet de l’alliance à Washington en juillet ; l’interdiction par l’administration Biden de l’utilisation par Kiev d’armes fournies par les États-Unis en Russie ; et les frappes de drones ukrainiens contre les raffineries de pétrole russes.

Les attaques ukrainiennes contre deux systèmes radar faisant partie du système d’alerte nucléaire de Moscou au cours de la semaine dernière ont été un point particulier de conflit avec Washington, qui craint que cela ne provoque Moscou et n’aggrave encore la guerre.

Volodymyr Zelenskyy est accompagné cette semaine de la ministre belge de la Défense Ludivine Dedonder et du Premier ministre Alexander De Croo après que la Belgique a accepté de fournir à l’Ukraine des avions de combat F-16. © Olivier Hoslet/EPA-EFE/Shutterstock

D’autres points de préoccupation concernent les stratégies divergentes sur la manière dont l’Ukraine peut remporter la victoire et à quoi pourrait ressembler cette victoire, ainsi que le retrait peu expliqué par Zelensky des hauts responsables gouvernementaux et militaires avec lesquels les États-Unis avaient travaillé en étroite collaboration.

Plusieurs responsables du gouvernement ukrainien et diplomates des pays du G7 ont cité le limogeage du commandant en chef Valery Zaluzhny en février et du ministre de l’Infrastructure Oleksandr Kubrakov ce mois-ci. Les deux hommes étaient très respectés et entretenaient d’étroites relations de travail avec les responsables américains et européens. Les responsables ont déclaré au FT que les ambassadeurs du G7 avaient mis en garde le gouvernement de Zelensky contre ce qu’ils considèrent comme des mesures perturbatrices et inexplicables.

Les relations tendues et la discorde surviennent alors que les forces ukrainiennes luttent pour maintenir leurs lignes défensives face à une armée russe plus nombreuse et mieux armée à l’est, et que Zelensky subit une énorme pression pour mobiliser davantage d’hommes et prendre d’autres décisions impopulaires pour soutenir l’effort de guerre.

L’attaché de presse de Zelensky n’a pas immédiatement répondu aux questions sur les relations avec la Maison Blanche de Biden.

L’administration Biden fait partie des partisans les plus fidèles de l’Ukraine, engageant plus de 175 milliards de dollars d’aide d’urgence au pays depuis le début de l’invasion totale de la Russie en février 2022. Biden a déclaré à plusieurs reprises que les États-Unis resteraient aux côtés de l’Ukraine « aussi longtemps que possible ». aussi longtemps qu’il le faudra ».

Un responsable américain a déclaré que même s’il y avait des points de désaccord dans toute relation bilatérale, il y avait eu des développements positifs qui avaient réjoui les responsables à Kiev. Il s’agit notamment de l’approbation par les États-Unis de l’utilisation par Kiev de missiles Atacms à longue portée de 300 km et de l’adoption par le Congrès d’une aide de 60 milliards de dollars le mois dernier.

Le responsable américain a également déclaré que la demande de l’Ukraine d’utiliser des armes américaines pour frapper à l’intérieur de la Russie était relativement récente, datant d’il y a trois semaines lorsque les forces russes ont ouvert un nouveau front dans la région nord-est de Kharkiv. Le responsable a déclaré que la demande était en cours d’évaluation par l’administration Biden, suggérant qu’un changement était possible prochainement.

Mais un deuxième haut responsable ukrainien a déclaré que Zelensky était devenu plus « émotif et nerveux » face à la situation sur le champ de bataille et à ce que le président considère comme un empressement de Washington à entamer des négociations avec la Russie, bien que la Maison Blanche ait déclaré publiquement qu’il s’agissait d’un problème. décision de Kiev d’entamer de telles négociations.

Zelensky « pense qu’ils veulent que la guerre cesse avant le [US] élections », a déclaré le responsable. Il a ajouté que le président ukrainien était également mécontent de l’insistance de l’administration Biden pour que Kiev ne frappe pas les infrastructures pétrolières russes, par crainte d’une augmentation des prix mondiaux du gaz au cours d’une année électorale.

Un troisième haut responsable ukrainien a utilisé le mot « paranoïa » pour décrire le sentiment qui régnait au sein du bureau présidentiel ces derniers mois, alors que Zelensky et son équipe travaillaient à préparer le sommet de paix du mois prochain. « Zelensky est profondément inquiet de la situation militaire, mais surtout du sommet de paix de juin », a déclaré le responsable.

Une femme tient le portrait d’un soldat ukrainien dans une zone commémorative à Kiev © Roman Pilipey/AFP/Getty Images

Le président ukrainien a tenté d’attirer les dirigeants du plus grand nombre de pays possible à son sommet en Suisse, dans le but d’unir la communauté mondiale contre l’agression de Vladimir Poutine. Le président russe n’a pas été invité.

Des représentants de plus de 80 pays ont confirmé leur présence, selon le mémo de Zelensky. Pendant ce temps, la Russie s’efforce de convaincre les pays en développement de ne pas participer.

Le bureau de Zelensky a rédigé une note le 26 mai qui présente les points de discussion que les responsables et les députés peuvent utiliser lorsqu’ils parlent du sommet avec les partenaires et les médias occidentaux, et demande spécifiquement aux responsables et aux législateurs ukrainiens d’exercer une pression publique sur Biden et Xi.

« Il est peu probable que le monde comprenne le président Biden et le président Xi s’ils ne se joignent pas à la réalisation d’objectifs aussi indéniablement justes et au rapprochement de la paix. »

Zelensky lui-même a critiqué le manque de réponse de l’administration Biden lors d’une visite à Bruxelles mardi. « Je sais que l’Amérique soutient ce sommet, mais nous ne savons pas à quel niveau », a déclaré Zelensky.

« Je crois que le sommet de la paix a besoin du président Biden », a poursuivi Zelensky. « Son absence ne sera qu’un applaudissement personnel et permanent à Poutine. »

Des responsables américains affirment que l’Ukraine a programmé le sommet en Suisse les 15 et 16 juin, alors qu’on lui a dit que Biden ne pourrait probablement pas y assister. Un haut responsable représentera les États-Unis à la réunion.

« Les États-Unis et le président Biden ont été là pour le président Zelensky et pour le peuple ukrainien, et cela continuera, quel que soit le président du sommet de la paix », a déclaré mercredi le porte-parole du Conseil de sécurité nationale de la Maison Blanche, John Kirby.

Plusieurs membres du gouvernement de Zelensky ont déclaré qu’ils commençaient à s’inquiéter des méthodes employées par leur président pour communiquer avec les États-Unis. L’un d’eux a déclaré que Zelensky était « très irrité » contre Biden, ajoutant qu’il craignait de « provoquer ouvertement » la Maison Blanche.

« Que dites-vous en Amérique ? » a demandé un quatrième responsable du gouvernement ukrainien au FT. « Ne mords pas la main qui te nourrit. »