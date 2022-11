Les États-Unis vont piloter un bombardier supersonique dans une démonstration de force contre la Corée

SÉOUL, Corée du Sud (AP) – Les États-Unis feront voler un bombardier supersonique au-dessus de la Corée du Sud alliée dans le cadre d’un exercice aérien combiné massif impliquant des centaines d’avions de guerre, dans une démonstration de force destinée à intimider la Corée du Nord à cause de son barrage de tests de missiles balistiques cette semaine qui a exacerbé les tensions dans la région.

Le ministère sud-coréen de la Défense a déclaré qu’au moins un bombardier B-1B participerait le dernier jour d’un exercice conjoint des forces aériennes américano-sud-coréennes qui se terminera samedi. Les responsables militaires sud-coréens et américains n’ont pas immédiatement fourni plus de détails.

L’exercice “Vigilant Storm”, qui a impliqué environ 240 avions de combat, y compris des avions de combat F-35 avancés des deux pays, a déclenché une réaction de colère de la Corée du Nord. Le Nord a lancé cette semaine des dizaines de missiles dans la mer, dont un missile balistique intercontinental qui a déclenché des avertissements d’évacuation dans le nord du Japon, et a fait voler ses propres avions de combat à l’intérieur de son territoire.

Vendredi soir, le ministère des Affaires étrangères de la Corée du Nord a décrit ces actions militaires comme une réponse appropriée à Vigilant Storm, qu’il a qualifié de démonstration de “l’hystérie de la confrontation militaire” des États-Unis. Il a déclaré que la Corée du Nord répondrait par la “réaction la plus dure” à toute tentative de “forces hostiles” d’empiéter sur sa souveraineté ou ses intérêts de sécurité.

Les survols de B-1B avaient été une démonstration de force familière au cours des périodes passées de tensions avec la Corée du Nord. Les avions sont apparus pour la dernière fois dans la région en 2017, lors d’une autre course provocatrice lors de démonstrations d’armes nord-coréennes. Mais les survols avaient été interrompus ces dernières années, les États-Unis et la Corée du Sud ayant interrompu leurs exercices à grande échelle pour soutenir les efforts diplomatiques de l’administration Trump avec la Corée du Nord et à cause du COVID-19.

Les alliés ont repris leur entraînement à grande échelle cette année alors que la Corée du Nord accélérait ses essais d’armes à un rythme record, exploitant une division au Conseil de sécurité de l’ONU creusée par la guerre de la Russie contre l’Ukraine comme une fenêtre pour accélérer le développement des armements.

La Corée du Nord déteste de telles démonstrations de la puissance militaire américaine à bout portant. Le Nord a continué à décrire le B-1B comme un “bombardier stratégique nucléaire” bien que l’avion soit passé à l’armement conventionnel au milieu des années 1990.

Vigilant Storm devait initialement se terminer vendredi, mais les alliés ont décidé de prolonger l’entraînement jusqu’à samedi en réponse à une série de lancements balistiques nord-coréens jeudi, dont un ICBM qui a déclenché des alertes d’évacuation et arrêté des trains dans le nord du Japon.

Les lancements de jeudi sont intervenus après que le Nord a tiré plus de 20 missiles mercredi, le plus qu’il ait lancé en une seule journée. Ces lancements ont eu lieu après que le haut responsable militaire nord-coréen Pak Jong Chon a émis une menace voilée d’un conflit nucléaire avec les États-Unis et la Corée du Sud au sujet de leurs exercices conjoints, qui, selon le Nord, sont des répétitions pour une éventuelle invasion.

La Corée du Sud a également dépêché vendredi environ 80 avions militaires après avoir suivi environ 180 vols d’avions de guerre nord-coréens à l’intérieur du territoire nord-coréen. Les chefs d’état-major interarmées du Sud ont déclaré que les avions de guerre nord-coréens avaient été détectés dans diverses zones à l’intérieur des terres et le long des côtes est et ouest du pays, mais ne se sont pas particulièrement rapprochés de la frontière coréenne. L’armée sud-coréenne a repéré environ 180 pistes de vol de 13h à 17h, mais il n’était pas immédiatement clair combien d’avions nord-coréens étaient impliqués et si certains avaient pu voler plus d’une fois.

Dans la déclaration de vendredi attribuée à un porte-parole non identifié, le ministère nord-coréen des Affaires étrangères a déclaré que les États-Unis et la Corée du Sud avaient créé une “atmosphère instable” dans la région avec leurs exercices militaires. Il a accusé les États-Unis de mobiliser leurs alliés dans une campagne utilisant des sanctions et des menaces militaires pour faire pression sur la Corée du Nord pour qu’elle désarme unilatéralement.

“La provocation soutenue sera forcément suivie d’une contre-action soutenue”, indique le communiqué.

La Corée du Nord a lancé des dizaines de missiles balistiques cette année, dont plusieurs ICBM et un missile à portée intermédiaire survolé le Japon. Les responsables sud-coréens disent qu’il y a des indications que la Corée du Nord pourrait faire exploser son premier dispositif d’essai nucléaire depuis 2017. Les experts disent que la Corée du Nord tente de forcer les États-Unis à l’accepter comme puissance nucléaire et cherche à négocier des concessions économiques et de sécurité d’un poste de force.

Kim Tong-hyung, Associated Press