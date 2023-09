Les États-Unis vont payer une rançon de 6 milliards de dollars à l’Iran pour libérer cinq otages, dont le citoyen britannique Morad Tahbaz | Actualités américaines

Les États-Unis doivent payer une rançon de 6 milliards de dollars (4,8 milliards de livres sterling) à l’Iran en échange de la libération d’un ressortissant britannique et de quatre Américains détenus dans le pays.

Le Biden L’administration a délivré une dérogation permettant aux banques internationales de transférer de l’argent iranien gelé sans les répercussions des sanctions américaines.

Actuellement détenus en Corée du Sud, les actifs seront transférés au Qatar qui L’Iran pourront ensuite être utilisés pour acheter des biens humanitaires.

L’accord, quel secrétaire d’État Antoine Blinken signé la semaine dernière, comprend également la libération de cinq citoyens iraniens anonymes détenus aux États-Unis.

Quatre d’entre eux détenus en Iran ont été libérés de prison et assignés à résidence le mois dernier, selon des responsables américains.

Parmi les doubles nationaux américano-iraniens figurent les hommes d’affaires Siamak Namazi, 51 ans, et Emad Shargi, 58 ans, ainsi que l’écologiste Morad Tahbaz, 67 ans, de nationalité britannique.

Ils avaient tous été emprisonnés à la tristement célèbre prison d’Evin à Téhéran pour espionnage.

L’identité du quatrième citoyen américain libéré de prison n’a pas été rendue publique, tandis qu’un cinquième homme était déjà assigné à résidence.

Les familles des Américains détenus en Iran ont déclaré que leurs proches étaient des « otages » capturés sur la base de fausses accusations et utilisés comme monnaie d’échange par le gouvernement.

Namazi, qui a été reconnu coupable en 2016 d’accusations liées à l’espionnage que les États-Unis ont rejetées comme étant sans fondement, a été

détenu par l’Iran depuis plus de sept ans.

Tahbaz a été arrêté en 2018 et condamné à 10 ans de prison pour « rassemblement et collusion contre la sécurité nationale de l’Iran » et pour avoir travaillé comme espion pour le compte des États-Unis.

Image:

Morad Tahbaz a été arrêté en 2018





Shargi a été reconnu coupable d’espionnage en 2020 et également condamné à 10 ans de prison.

En raison des nombreuses sanctions américaines contre les banques étrangères qui effectuaient des transactions au profit de l’Iran, plusieurs pays européens se sont montrés réticents à participer au transfert de fonds qui a scellé leur libération.

L’administration américaine espère que la dérogation dissipera ces inquiétudes, mais elle pourrait avoir un prix pour les démocrates, car leurs opposants politiques évoqueront un coup de pouce malvenu pour l’économie iranienne.

Le sénateur républicain Tom Cotton de l’Arkansas a accusé le président Biden de « payer une rançon au pire État parrain du terrorisme au monde », tandis que le sénateur Chuck Grassley de l’Iowa a déclaré qu’il était « ridicule… de subir un chantage » pour financer ce qu’il considère comme le numéro un. politique étrangère de l’Iran : « Terrorisme ».