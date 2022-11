Les États-Unis vont payer des millions pour déplacer les tribus menacées par le changement climatique

Le projet, financé par le ministère de l’Intérieur, est une reconnaissance qu’un nombre croissant d’endroits aux États-Unis ne peuvent plus être protégés contre les changements apportés par une planète qui se réchauffe. Les dépenses visent à créer un plan pour le gouvernement fédéral afin d’aider d’autres communautés, autochtones et non tribales, à s’éloigner des zones vulnérables, ont déclaré des responsables.

La relocalisation de communautés entières, parfois appelée retraite gérée, est peut-être la forme la plus agressive d’adaptation au changement climatique. Malgré le coût initial élevé, la relocalisation peut permettre d’économiser de l’argent à long terme, en réduisant le montant des dommages causés par les catastrophes futures, ainsi que le coût de la reconstruction après ces catastrophes.

Mais la délocalisation est également perturbatrice. En 2016, l’administration Obama a donné à la Louisiane 48 millions de dollars pour déplacer le petit village côtier de l’île de Jean Charles, qui a perdu la plupart de ses terres au profit du golfe du Mexique. Les habitants ont eu du mal à s’entendre sur l’endroit où le nouveau village devrait être construit; ce n’est que cette année que les gens ont commencé à emménager dans leurs nouvelles maisons.

Un autre défi consiste à décider quels endroits aider en premier. Cette année, le Bureau des affaires indiennes a organisé un concours au cours duquel les nations tribales ont demandé jusqu’à 3 millions de dollars en argent de réinstallation. Sur les 11 tribus qui ont postulé, seules cinq ont reçu un financement ; le bureau n’a pas voulu dire comment il avait décidé quelles tribus aider à relocaliser.

Les 25 millions de dollars annoncés mercredi, qui financeront une partie importante du coût de la relocalisation, ont suivi un processus plus opaque. Selon les responsables, il n’y avait pas de processus de demande. Au lieu de cela, le Bureau des affaires indiennes a pris en compte les tribus qui avaient déjà fait un certain degré de planification pour la réinstallation et a appliqué cinq critères, y compris le niveau de risque auquel elles étaient actuellement confrontées, si elles avaient sélectionné de nouveaux sites pour déménager et leur volonté de déménager.