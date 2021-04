La baisse de la demande aux États-Unis conduit certains États à refuser les livraisons de vaccins, et le gouvernement fédéral commencera bientôt à partager davantage de son excédent avec le reste du monde.

Selon les rapports, jusqu’à 60 millions de doses de vaccin AstraZeneca pourraient être exportées dans les mois à venir.

La Louisiane a cessé de demander au gouvernement fédéral l’attribution complète du vaccin COVID-19. Dans le Mississippi, les responsables ont demandé au gouvernement fédéral d’expédier des flacons dans des emballages plus petits afin qu’ils ne soient pas gaspillés. Environ la moitié des comtés de l’Iowa ont cessé de demander de nouvelles doses à l’État.

Et même si le Kansas reste loin d’atteindre la norme de santé publique convoitée en matière d’immunité collective contre le COVID-19 – essentiellement affamé le virus parce qu’il manque de corps vulnérables – plus de 60 comtés ont refusé leur allocation hebdomadaire de doses de vaccin.

«L’immunité des troupeaux est excellente et 80% semble merveilleuse», a déclaré Karen Winkelman, infirmière et directrice de la santé du comté de Barton au Kansas. Le comté de Barton a administré au moins une dose du vaccin à environ 30% de ses adultes, contre 36,4% dans tout l’État.

«Mais je ne pense pas que nous y parviendrons un jour», a-t-elle ajouté.

Certains exhortent les responsables fédéraux à envoyer plus de vaccins dans les endroits où il y a une demande – plutôt que de les attribuer en fonction de la population – y compris dans le Massachusetts, où le gouverneur républicain Charlie Baker a déclaré jeudi que l’État pourrait administrer deux à trois fois plus de doses par jour si il y avait plus d’offre.

– Abigail Censky, Topeka Capital-Journal

Également dans l’actualité:

►Les touristes américains pourraient bientôt visiter à nouveau l’Europe continentale, plus d’un an après que l’Union européenne ait limité au strict minimum les voyages dans le bloc des 27 nations pour contenir le coronavirus.

►Le New Jersey augmentera la capacité pour les mariages en salle, les bals de finissants et autres événements avec traiteur à partir du 10 mai, ainsi que les capacités extérieures dans les grandes salles, a déclaré lundi le gouverneur Phil Murphy.

►Le Premier ministre britannique Boris Johnson a démenti lundi un rapport de presse qui le citait comme disant qu’il préférait voir «les corps s’entasser par milliers» plutôt que d’imposer un troisième verrouillage national du pays.

►Plus d’un an après le début de la pandémie de coronavirus, certaines des pires craintes se réalisent dans la bande de Gaza surpeuplée: une flambée soudaine d’infections et de décès menace de submerger les hôpitaux affaiblis par des années de conflit et de fermetures de frontières.

►Iran a enregistré lundi son plus grand nombre de morts en une seule journée du COVID-19, a rapporté la télévision d’État, portant le nombre total de décès à plus de 70000 dans le pays le plus durement touché par le coronavirus dans la région.

►Une maison de soins infirmiers de la banlieue de Minneapolis a payé la plus grande amende du Minnesota – 27100 $ – pour une violation de coronavirus. David Kolleh est décédé en mai dernier à la Sholom Community Alliance, qui a été citée pour ne pas avoir fourni un programme respiratoire adéquat aux travailleurs.

►Trois Coloradans sur cinq hospitalisés pour le COVID-19 depuis la mi-mars avaient moins de 60 ans, indiquant à certains une flambée du virus alors que le vaccin protège les personnes âgées, a rapporté le Denver Post.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32 millions de cas confirmés de coronavirus et 572000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 147 millions de cas et 3,1 millions de décès. Plus de 290,6 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 228,6 millions ont été administrées, selon les Centers for Disease Control and Prevention.

📘 Ce que nous lisons: Vous avez un être cher qui ne veut pas se faire vacciner contre le COVID-19? Voici comment leur parler.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook

Les États-Unis vont partager jusqu’à 60 millions de doses de vaccin AstraZeneca

Les États-Unis commenceront à partager l’ensemble de leur pipeline de vaccins AstraZeneca COVID-19, jusqu’à 60 millions de doses, une fois qu’ils auront terminé les examens de sécurité fédéraux, peut-être au cours des prochaines semaines, a déclaré lundi la Maison Blanche à l’Associated Press.

Cette décision élargit considérablement l’action de l’administration Biden le mois dernier pour partager environ 4 millions de doses du vaccin avec le Mexique et le Canada. Le vaccin AstraZeneca est largement utilisé dans le monde mais n’est pas encore autorisé par la Food and Drug Administration des États-Unis.

Avec le redémarrage du vaccin Johnson & Johnson le week-end dernier, la Maison Blanche se sent plus confiante quant à l’approvisionnement à usage domestique.

«Étant donné le solide portefeuille de vaccins dont disposent déjà les États-Unis et qui ont été autorisés par la FDA, et étant donné que le vaccin AstraZeneca n’est pas autorisé aux États-Unis, nous n’avons pas besoin d’utiliser le vaccin AstraZeneca ici au cours des prochaines années. mois », a déclaré Jeff Zients, coordinateur du COVID-19 de la Maison Blanche.

Premier cas connu de caillot masculin en développement après le vaccin J&J signalé

L’Université de Californie à San Francisco a signalé le premier cas connu d’un homme aux États-Unis développant un caillot sanguin après avoir reçu le vaccin Johnson & Johnson. Plus d’une douzaine de cas précédents concernaient des femmes de moins de 50 ans. dit le San Francisco Chronicle. Le patient, qui s’améliorait et devait quitter l’hôpital dans quelques jours, a reçu son vaccin Johnson & Johnson le 8 avril et a commencé à ressentir une douleur croissante dans le bas du dos et la jambe le 16 avril, a déclaré l’UCSF.

Plus d’une douzaine d’États ont de nouveau commencé à administrer le vaccin J&J, qui avait été interrompu pendant près de deux semaines pendant que les cas de coagulation étaient étudiés.

Navajo Nation prête à alléger les restrictions et ouvrir des restaurants

Lundi, le ministère de la Santé de Navajo devait assouplir certaines restrictions liées aux virus et passer au «statut jaune». Les restaurants pourront avoir des repas à domicile à une capacité de 25% et des repas à l’extérieur à une capacité de 50%. Les parcs seront autorisés à ouvrir à 25% de leur capacité, mais uniquement pour les résidents et les employés. Les casinos Navajo pourront ouvrir à 50% de leur capacité, mais uniquement pour les résidents et le personnel.

Le président de la Nation Navajo, Jonathan Nez, a déclaré que plus de la moitié de la population adulte de la réserve avait été vaccinée.

Les destinations estivales peuvent attirer de grandes foules, peu de travailleurs

Alors que les Américains vaccinés recommencent à voyager à l’aise, les destinations estivales populaires anticipent une saison chargée. Mais les propriétaires d’hôtels, de restaurants et de magasins de détail préviennent que les pénuries de personnel exacerbées par la pandémie pourraient les forcer à limiter l’occupation, à réduire les heures et les services ou à fermer complètement les installations au moment où ils commencent à rebondir après une année sombre.

«Ce sont les« Hunger Games »pour ces employeurs, qui se battent pour amener ces travailleurs invités dans le pays tout en essayant tout ce qu’ils peuvent pour recruter au pays», a déclaré Brian Crawford, vice-président exécutif de l’American Hotel and Lodging Association. «C’est vraiment frustrant. Ils essaient de reprendre pied après cette pandémie désastreuse, mais ils ne peuvent tout simplement pas faire une pause.

Le monde voit une augmentation record des cas, tirée par l’Inde

L’Inde a signalé environ 353000 nouveaux cas de coronavirus dimanche, soit un rythme de plus de 4 cas par seconde. La flambée du pays contribue à générer un nombre record de cas dans le monde: près de 5,8 millions de cas signalés dans la semaine se terminant dimanche, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Dans le monde, environ 9,6 cas de coronavirus sont signalés chaque seconde. Environ neuf décès sont signalés chaque minute.

Dans la semaine qui s’est terminée dimanche, le Brésil a fait état du pire bilan mondial de 17 462 morts. L’Inde a terminé deuxième avec 16 354. Mais le nombre de morts au Brésil a diminué et celui de l’Inde a grimpé en flèche alors que les cas montaient en flèche.

Les États-Unis enverront des fournitures de vaccins et des experts en Inde dans les prochains jours, a déclaré dimanche le conseiller à la sécurité nationale Jake Sullivan. Le président Joe Biden a déclaré qu’il était « déterminé à aider l’Inde en cas de besoin ».

– Mike Stucka

Le patronage des bars peut-il encourager la vaccination?

Le propriétaire d’un bar blues emblématique de Washington, DC, a déclaré que lui permettre de rouvrir Madame’s Organ pourrait sauver son entreprise – et persuader les gardiens de clôture de se faire vacciner. Bill Duggan a dit WJLA-TV, il a demandé à la ville de lui permettre de rouvrir après plus d’un an avec un personnel entièrement vacciné et des patrons qui peuvent prouver la vaccination. En plus de ramener les gens au travail, Duggan dit que cela pourrait également inciter certains à se faire vacciner.

« Si vous êtes un anti-vaxxer strict, nous n’allons pas vous convaincre, mais si vous êtes sur la clôture, alors, oui, il y a une incitation à le faire, et c’est une incitation amusante, et cela coûte au gouvernement. rien », dit-il.

Plus de 5 millions d’Américains ont sauté la deuxième dose de vaccin

Les dernières données du CDC soulignent l’importance de remettre le vaccin à dose unique Johnson & Johnson en circulation malgré le faible risque qu’il puisse entraîner des caillots sanguins chez certaines femmes. Plus de 5 millions d’Américains qui ont été inoculés avec le vaccin Pfizer ou Moderna, qui nécessitent tous deux deux injections d’intervalle, n’ont pas réussi à obtenir le deuxième vaccin dans l’intervalle recommandé. Cela représente près de 8% des receveurs de première dose, et le nombre augmente.

Le New York Times rapporte que les raisons de sauter le deuxième coup incluent la peur des effets secondaires, le manque d’approvisionnement et le sentiment qu’une dose fournit une protection suffisante.

Bien que les États-Unis se classent parmi les principaux pays du monde avec 42% de la population recevant au moins une dose, seuls 28,5% des 330 millions d’habitants du pays sont entièrement vaccinés.

Contribuer: The Associated Press