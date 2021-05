Les États-Unis vont partager 80 millions de doses de vaccins à l’étranger

Les États-Unis enverront au moins 80 millions de doses de vaccins contre le coronavirus à l’étranger d’ici la fin du mois de juin, a déclaré lundi le président Joe Biden.

Vingt millions de doses proviennent de Pfizer, Moderna et Johnson & Johnson, a déclaré Biden. Il avait auparavant accepté de partager jusqu’à 60 millions de doses de vaccin AstraZeneca à l’étranger. Le vaccin d’AstraZenaca, contrairement aux autres, n’a pas été autorisé pour une utilisation d’urgence aux États-Unis par la Food and Drug Administration.

« Nous franchissons une nouvelle étape pour aider le monde », a déclaré Biden. « C’est la bonne chose à faire. C’est la chose intelligente à faire. »

Les annonces interviennent alors que les États-Unis et d’autres pays développés sont de plus en plus critiqués pour monopoliser les vaccins alors que les pays en développement se débattent. La demande aux États-Unis a stagné ces dernières semaines, et «l’hésitation» à l’égard des vaccins est imputée à une baisse constante des coups.

Biden a déclaré que Jeff Zients, le coordinateur des coronavirus de la Maison Blanche, dirigera l’effort mondial de vaccination. Les États-Unis travailleront avec COVAX, une initiative mondiale visant un accès équitable aux vaccins contre les coronavirus.

Également dans l’actualité:

►Les statistiques publiées mardi montreront que les nouvelles infections sont en baisse dans les 50 États, a déclaré Biden.

►Le service de nuit dans les métros de New York est revenu lundi pour la première fois en plus d’un an. Le système a été arrêté entre 1 h et 5 h à compter du 30 avril 2020. La fermeture a été ramenée de 2 h à 4 h en février.

►Les premiers visiteurs étrangers ont commencé à arriver en Italie après que le gouvernement a levé une exigence de quarantaine contre les coronavirus pour les voyageurs de l’Union européenne, de Grande-Bretagne et d’Israël. L’Italie a été l’un des pays les plus durement touchés au monde et a résisté à de longs verrouillages depuis le début de la pandémie au début de 2020.

► Le Vermont se prépare à tenir ses premiers procès devant jury depuis que la pandémie de coronavirus a frappé l’année dernière. Des tirages au sort avaient lieu lundi au tribunal pénal du comté de Windham, a rapporté le Bennington Banner.

►Pubs et restaurants dans une grande partie du Royaume-Uni ouverts pour le service intérieur pour la première fois depuis début janvier lundi. Le Premier ministre Boris Johnson, vu plusieurs fois enfreindre les règles de masquage au cours des dernières semaines, a exhorté les gens à faire preuve de prudence.

►Les collèges primaires, secondaires et juniors de Singapour passeront à un apprentissage complet à domicile jusqu’à la fin de l’année scolaire. « Certaines de ces mutations (virulentes) sont beaucoup plus virulentes et semblent attaquer les plus jeunes enfants », a déclaré le ministre de l’Education Chan Chun Sing.

►Le chef du comité consultatif indépendant sur les vaccins en Allemagne a déclaré qu’il est probable que tout le monde devra à nouveau se faire vacciner contre le COVID-19 l’année prochaine.

📈 Les chiffres du jour: Les États-Unis comptent plus de 32,9 millions de cas confirmés de coronavirus et 585000 décès, selon les données de l’Université Johns Hopkins. Les totaux mondiaux: plus de 163 millions de cas et 3,38 millions de décès. Plus de 344,5 millions de doses de vaccin ont été distribuées aux États-Unis et 272,9 millions ont été administrées, selon le CDC. Plus de 123 millions d’Américains ont été entièrement vaccinés – 37% de la population.

📘 Ce que nous lisons: Système d’honneur, les cartes papier ne le couperont pas pour la vérification du vaccin COVID-19, disent les experts. Les passeports de vaccins arrivent.

Continuez à actualiser cette page pour les dernières mises à jour. Vouloir plus? Inscrivez-vous à notre newsletter Coronavirus Watch pour les mises à jour de votre boîte de réception et rejoignez notre groupe Facebook.

Les infections aux États-Unis chutent aux niveaux d’avant la poussée pour la première fois en 8 mois

La dernière et la pire augmentation des cas de coronavirus à travers le pays est enfin terminée. Le rythme des nouveaux cas dans le pays est tombé ce week-end sous le creux du 12 septembre, la veille du début de la vague meurtrière de l’automne, est devenu un hiver désastreux et s’est transformé en un printemps douloureux. Entre ce jour de septembre et aujourd’hui, les États-Unis ont signalé plus de 390 000 décès de COVID-19 et plus de 26,4 millions de cas de coronavirus, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins.

Cette poussée de huit mois était responsable de 80% du total des infections américaines et des deux tiers des décès aux États-Unis. Le pays a signalé 241 099 cas au cours de la semaine se terminant le 12 septembre. Dans le dernier et le plus bas nombre depuis, le pays a signalé 232 489 cas dans la semaine se terminant dimanche.

Les infections quotidiennes totalisent maintenant moins de la moitié de ce qu’elles étaient il y a un mois et une petite fraction des chiffres déchaînés de janvier. Les États-Unis continuent de signaler environ 600 décès par jour, soit environ un cinquième du rythme observé en janvier.

– Mike Stucka

L’acteur Ricky Schroder confronte un employé de Costco à propos de la règle du masque

Ricky Schroder, ancienne star de «Silver Spoons» et de «NYPD Blue», peut être vu en train de confronter un employé de Costco à propos des mandats de masque dans une vidéo partagée sur les réseaux sociaux. La vidéo de Schroder intervient quelques jours après que les Centers for Disease Control and Prevention ont annoncé que les personnes entièrement vaccinées contre le COVID-19 n’ont pas besoin de porter de masques dans la plupart des espaces intérieurs et extérieurs. Dans la vidéo, qui a été publiée sur la page Facebook de Schroder, l’homme de 51 ans a demandé à un employé de Costco pourquoi il n’était pas autorisé à entrer dans le magasin démasqué.

« Parce que dans l’état de Californie et le comté de Los Angeles et Costco, il n’y a pas eu de changement dans notre politique de masque », a répondu l’employé, qui s’appelle Jason.

– Jordanie Mendoza

Les infections hebdomadaires mondiales en forte baisse – mais l’Inde est le joker

Le monde rapporte 1 million de cas de coronavirus de moins chaque semaine qu’il ne l’avait été pendant le pic d’il y a à peine trois semaines, selon une analyse USA TODAY des données de l’Université Johns Hopkins. Dans la semaine se terminant dimanche, le monde a signalé 4,74 millions de nouveaux cas, contre 5,78 millions de cas dans la semaine se terminant le 28 avril. Les États-Unis, la Turquie et la France ont le plus contribué à la baisse des cas signalés il y a plusieurs semaines.

L’Inde, cependant, a signalé 2,3 millions de cas la semaine dernière, soit 49% des cas signalés dans le monde. Et les indications selon lesquelles l’Inde sous-estime massivement les cas et les décès font que ce pays est totalement suspect et aurait également un impact sur les totaux mondiaux. Plus de 20% des tests en Inde sont positifs, selon Our World In Data, un rythme que les experts jugent bien trop élevé pour capturer avec précision l’ampleur de l’épidémie.

– Mike Stucka

Fauci parle aux diplômés de Vanderbilt, Emory

Dimanche, le conférencier de début de l’Université Vanderbilt était l’immunologiste qui dirige la réponse américaine au COVID-19, le Dr Anthony Fauci. Il a parlé virtuellement, décrivant les moments difficiles dans lesquels les diplômés se dirigeront après leur entrée en fonction.

« Aucun étudiant datant de 100 ans … n’a connu ce niveau de perturbation dans ses années d’études », a déclaré Fauci. « Le monde a radicalement changé … Les ajustements que vous devrez faire dans le monde sont profonds. »

S’exprimant également à l’Université Emory en Géorgie ce week-end, Fauci a déclaré que la crise des coronavirus avait « mis en lumière les échecs de notre propre société ».

«La division sociale est contre-productive dans une pandémie», a ajouté Fauci. «Nous ne devons pas être en désaccord les uns avec les autres, car le virus est l’ennemi, pas l’un de l’autre.»

Target se joint à Walmart, d’autres en abandonnant le mandat de masque

Target a abandonné son exigence de masque pour les clients entièrement vaccinés, rejoignant Walmart, Trader Joe’s, Starbucks, Costco et d’autres entreprises. La politique de masque mise à jour de Target commence lundi pour les clients et les employés, mais le détaillant recommande toujours fortement aux clients et employés non vaccinés de porter des masques.

« Compte tenu des directives mises à jour du CDC la semaine dernière, Target ne demandera plus aux invités et aux membres de l’équipe entièrement vaccinés de porter des masques faciaux dans nos magasins, sauf là où cela est requis par les ordonnances locales », a déclaré le détaillant dans un communiqué lundi.

– Kelly Tyko

Variante vue pour la première fois en Inde maintenant vue aux États-Unis

La variante du coronavirus B.1.167 qui ravage l’Inde est arrivée aux États-Unis. Les experts disent que cela ne causera probablement pas beaucoup de tort ici en raison des taux de vaccination élevés et du fait que le système de soins de santé n’est pas soumis à un stress. Mais avec un virus qui a défié les attentes et la variante infectant des centaines de milliers d’Indiens chaque jour, les chercheurs le surveillent.

« Nous n’avons aucune raison de croire que la réponse vaccinale à cette souche sera un problème », a ajouté le Dr Eric Topol, professeur de médecine moléculaire au Scripps Research Institute de La Jolla, en Californie. « Cela a déjà été évalué en Israël et ailleurs et les mutations ne semblent pas pouvoir échapper aux vaccins. »

– Elizabeth Weise et Karen Weintraub

Sanofi et GSK rejoignent l’effort de vaccination COVID-19

Après avoir décidé l’automne dernier que leur candidat vaccin COVID-19 ne fonctionnait pas assez bien, les géants pharmaceutiques Sanofi et GSK ont amélioré la formulation et la paire est maintenant de retour dans le jeu des vaccins. Tôt lundi, ils ont publié les résultats d’un essai clinique à mi-parcours de leur nouveau vaccin et ont annoncé leur intention de commencer un essai définitif avec 35 000 participants d’ici quelques semaines. Les sociétés ont rapporté que dans leur essai de phase 2, presque tous les 722 participants ont monté une réponse immunitaire après le deuxième de deux coups, sans aucun problème de sécurité significatif.

Le vaccin a été testé chez des adultes de 18 à 95 ans; les moins de 60 ans ont montré une réponse immunitaire plus forte. Après une seule injection, les participants qui avaient déjà été infectés par le COVID-19 ont généré une quantité substantielle d’anticorps dits neutralisants, ce qui suggère que le vaccin pourrait bien fonctionner comme un rappel, ont déclaré les sociétés.

Les entreprises ont retardé une version précédente de leur vaccin en décembre dernier, décidant qu’elle ne fonctionnait pas assez bien, en particulier chez les personnes âgées. Alors que les États-Unis disposent désormais de tout l’approvisionnement en vaccins dont ils ont besoin pour le moment, la plupart des autres pays n’en ont pas, et d’autres injections seront probablement nécessaires dans l’année ou les deux prochaines, car de nouvelles variantes et le temps affaiblissent la protection contre les premières doses.

– Karen Weintraub

« Secours »: la campagne de vaccination cible la communauté hispanique mal desservie

Jorge Chavez a essayé pendant des semaines d’obtenir un vaccin COVID-19 par les voies habituelles. Mais le résident de Lake Worth Beach, en Floride, a déclaré qu’une barrière linguistique, des sites Web surchargés et un manque de documentation appropriée l’ont empêché d’obtenir un rendez-vous. Cela a changé lorsqu’il est entré dans un supermarché El Bodegon et a rencontré un représentant du Caridad Center, une organisation à but non lucratif à l’ouest de Boynton Beach qui fournit des soins médicaux aux résidents à faible revenu. En quelques instants, il a été inscrit pour un vaccin, et dimanche il est sorti de leur clinique soulagé d’avoir reçu sa première dose.

«Je suis heureux de l’avoir», a-t-il déclaré. «C’était difficile avant mais c’est un soulagement.»

Chavez était l’une des 600 personnes, la plupart hispaniques, qui se sont inscrites pour recevoir la première dose du vaccin COVID-19 de Pfizer dimanche à la clinique du Caridad Center, la dernière campagne de vaccination ciblant la population hispanique du comté.

La pandémie de coronavirus à travers la Floride continue de ralentir, alors même que les vaccinations languissent.

L’écart racial et ethnique de l’État dans les vaccinations contre le COVID-19 a également montré d’autres signes de fermeture, et les résidents hispaniques de l’État ont montré une augmentation substantielle des vaccinations à partir de samedi.

– Andrew Marra et Chris Persaud, Palm Beach Post

Les apprenants éloignés du lycée de Caroline du Nord exclus du bal

Pour de nombreux étudiants, le bal est un souvenir essentiel du lycée, mais pour Isabella Killough, les projets de célébrer une dernière fois parmi ses amis n’étaient pas autorisés. Aînée au lycée Burns à Lawndale, en Caroline du Nord, Killough n’a pas été autorisée à assister au bal le 1er mai parce qu’elle apprend à distance.

«J’étais très découragé parce qu’après une année scolaire folle, c’était quelque chose à espérer», a déclaré Killough. «Quand vous réalisez que vous ne pouvez pas participer à une chose normale, c’est vraiment triste.»

Des e-mails ont été envoyés aux élèves indiquant que les apprenants à distance seraient exclus des activités parascolaires, mais aucun n’utilisait le mot «bal». Pourtant, Greg Shull, directeur des communications du district scolaire du comté de Cleveland, a déclaré que l’école avait toujours été transparente.

«Cette communication était bien au début de l’année scolaire», a déclaré Shull. «Ils ont décidé que si vous étiez un apprenant à distance et que vous vouliez participer à des activités parascolaires, vous devez être sur le campus.»

– Latrice Williams et Christine Fernando, USA TODAY Network

Contribuer: The Associated Press