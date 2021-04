Les États-Unis partageront 60 millions de doses du vaccin Covid-19 d’AstraZeneca avec d’autres pays alors que les cas de coronavirus continuent de grimper dans le monde, a déclaré lundi un haut responsable américain.

Andy Slavitt, conseiller principal de l’équipe d’intervention Covid-19 du président Joe Biden, a déclaré que le gouvernement américain partagerait les injections d’AstraZeneca, qui n’ont pas encore été autorisées par la Food and Drug Administration aux États-Unis, dès qu’elles seront disponibles.

Cette décision intervient alors que les responsables de la santé des États et locaux affirment que l’offre de vaccins Covid commence à dépasser la demande dans certaines régions des États-Unis.

Plus de 139 millions d’Américains, soit 42,2% de la population américaine totale, ont reçu au moins une dose d’un vaccin Covid-19, selon les Centers for Disease Control and Prevention. Environ 94,7 millions de personnes, soit 28,5% de la population, sont entièrement vaccinées, selon le CDC.

Le taux de vaccinations Covid aux États-Unis a continué de baisser au cours du week-end, selon les données du CDC, alors que la moyenne sur sept jours des injections quotidiennes déclarées administrées est tombée à 2,8 millions dimanche, le niveau le plus bas depuis fin mars.

Biden avait précédemment déclaré qu’il s’attendait à ce que les États-Unis partagent leur excédent de vaccins avec d’autres pays.

Un jour plus tôt, l’administration Biden a déclaré qu’elle mettrait immédiatement à disposition les matières premières nécessaires à la production de vaccins contre le coronavirus en Inde alors que le pays s’efforçait de contrer une recrudescence des infections à Covid-19.

Au cours des sept derniers jours, l’Inde a signalé une moyenne d’environ 321 000 nouveaux cas de Covid-19 par jour, en hausse de 50% par rapport à il y a une semaine, selon les données compilées par l’Université Johns Hopkins. Le pays enregistre en moyenne environ 2300 décès de Covid par jour, selon les données de Hopkins, bien que les médias indiquent que le chiffre officiel est sous-estimé.

Les cas augmentent également dans le monde entier. L’Organisation mondiale de la santé a déclaré plus tôt cette semaine que le nombre de nouveaux cas par semaine avait presque doublé au cours des deux derniers mois, poussant les infections mondiales vers leur niveau le plus élevé de la pandémie.

–Nate Rattner de CNBC a contribué à ce rapport.

Ceci est une histoire en développement. Veuillez revenir pour les mises à jour.