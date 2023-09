Les États-Unis vont ouvrir des ambassades aux Îles Cook et à Niue | Actualités politiques

Joe Biden, le président des États-Unis, s’apprête à annoncer l’ouverture de nouvelles ambassades aux îles Cook et à Niue dans le cadre d’une offensive de charme visant à bloquer les incursions chinoises dans le Pacifique Sud.

L’annonce concernant les nouvelles missions diplomatiques est intervenue dimanche alors que Biden se préparait à accueillir les dirigeants des îles du Pacifique à Washington, DC, pour un sommet de deux jours entre les États-Unis et les îles du Pacifique.

Les discussions devraient se concentrer fortement sur l’impact du changement climatique dans la région.

Biden a mis l’accent sur l’amélioration des relations dans le Pacifique, alors que les États-Unis s’inquiètent de plus en plus de l’influence militaire et économique croissante de la Chine. Les projets concernant les ambassades ont été confirmés par deux hauts responsables de l’administration qui ont informé les journalistes sous couvert d’anonymat avant l’annonce officielle.

La secrétaire de presse de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre, a déclaré que Biden profiterait du sommet pour renforcer « les liens avec les îles du Pacifique et discuter de la manière dont nous relevons les défis mondiaux complexes, comme la lutte contre la menace existentielle du changement climatique, la croissance économique et la promotion du développement durable ».

Les dirigeants devaient être fêtés dimanche lors d’un match de football des Ravens de Baltimore et rendre visite à un garde-côte dans le port de Baltimore pour un briefing du commandant de la Garde côtière américaine sur la lutte contre la pêche illégale et d’autres problèmes maritimes.

Les dirigeants des îles du Pacifique ont critiqué les pays riches pour ne pas en faire assez pour contrôler le changement climatique, bien qu’ils soient responsables d’une grande partie du problème, et pour avoir profité des prêts accordés aux pays vulnérables pour en atténuer les effets.

Lors du sommet de l’année dernière, la Maison Blanche a dévoilé sa stratégie pour le Pacifique, un aperçu de son plan visant à aider les dirigeants de la région sur des questions urgentes telles que le changement climatique, la sécurité maritime et la protection de la région contre la surpêche. Il s’est engagé à ce que les États-Unis ajoutent 810 millions de dollars d’aide supplémentaire aux pays insulaires du Pacifique au cours de la prochaine décennie, dont 130 millions de dollars pour les efforts visant à contrecarrer les impacts du changement climatique.

Meg Keen, directrice des programmes pour les îles du Pacifique au Lowy Institute d’Australie, a déclaré que même si les États-Unis avaient ouvert de nouvelles ambassades et des bureaux de l’USAID dans la région depuis le sommet de l’année dernière, le Congrès n’avait pas encore approuvé les fonds.

Elle a ajouté que les pays insulaires du Pacifique « accueillent favorablement le réengagement américain dans la région, mais ne veulent pas que les luttes géopolitiques aboutissent à une escalade de la militarisation ».

Le forum des îles du Pacifique comprend l’Australie, les Îles Cook, la Micronésie, Fidji, la Polynésie française, Kiribati, Nauru, la Nouvelle-Calédonie, la Nouvelle-Zélande, Niue, Palau, la Papouasie-Nouvelle-Guinée, la République des Îles Marshall, Samoa, les Îles Salomon, Tonga, Tuvalu et Vanuatu.

La Maison Blanche a déclaré que la plupart des membres du forum, composé de 18 membres, enverraient leur plus haut responsable élu ou leur ministre des Affaires étrangères au sommet.

Mais l’administration a été « très déçue » que le Premier ministre des Îles Salomon, Manasseh Sogavare, qui était à New York la semaine dernière pour l’Assemblée générale des Nations Unies, ait choisi de ne pas rester au sommet de la Maison Blanche, selon un responsable.

Les Îles Salomon ont signé l’année dernière un pacte de sécurité avec la Chine.

Le Premier ministre Meltek Sato Kilman Livtuvanu de Vanuatu devrait également manquer le sommet. Il a été élu par les législateurs plus tôt ce mois-ci pour remplacer Ishmael Kalsakau, qui a perdu un vote de censure au Parlement pour des actions telles que la signature d’un pacte de sécurité avec l’allié des États-Unis, l’Australie.

Les États-Unis négocient toujours pour ouvrir une ambassade au Vanuatu, mais n’ont pas accru de manière significative leurs relations avec ce pays, qui compte la Chine comme son plus grand créancier extérieur. La Chine a envoyé le mois dernier des experts policiers à Vanuatu et a signé un accord de police.

Les efforts des États-Unis pour approfondir leur engagement avec les îles du Pacifique cette année comprennent également l’ouverture d’ambassades dans les îles Salomon et à Tonga et le renouvellement des accords avec les Palaos et la Micronésie qui leur donnent un accès militaire exclusif à des parties stratégiques du Pacifique.

Les États-Unis n’ont pas encore renouvelé un accord similaire avec les Îles Marshall, qui souhaitent obtenir davantage d’argent pour faire face à l’héritage des essais nucléaires américains à grande échelle dans les années 1940 et 1950.

Un responsable de l’administration Biden s’est dit confiant dans la conclusion d’un accord avec les Îles Marshall.