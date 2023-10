Le ministère américain de la Défense a annoncé vendredi un projet de modernisation de sa principale bombe nucléaire à gravité. La National Nuclear Security Administration (NNSA) du ministère de l’Énergie développera la munition B61-13, en attendant l’approbation et le financement du Congrès.

« Le B61-13 représente une étape raisonnable pour gérer les défis d’un environnement de sécurité hautement dynamique. » » a déclaré le secrétaire adjoint à la Défense pour la politique spatiale, John Plumb. « Même si cela nous offre une flexibilité supplémentaire, la production du B61-13 n’augmentera pas le nombre total d’armes dans notre stock nucléaire. »

Plumb a décrit l’annonce comme « reflète un environnement de sécurité changeant et des menaces croissantes émanant d’adversaires potentiels. » Le Pentagone a toutefois insisté sur le fait que cette décision n’avait pas été prise en réponse à “tout événement d’actualité spécifique” mais « reflète une évaluation en cours » de l’environnement de sécurité, tel que décrit dans l’examen de la posture nucléaire de 2022.















Selon le Pentagone, le projet B61-13 utiliserait les capacités de production établies prenant en charge le B61-12, avec le « fonctionnalités modernes de sûreté, de sécurité et de précision » de la munition, mais le rendement beaucoup plus élevé du modèle B61-7.

Alors que le B61-12 est une arme tactique, avec une puissance allant de 0,3 à 50 kilotonnes, le B61-7 est une bombe stratégique qui va jusqu’à 340 KT. Selon le journal militaire Stars and Stripes, la nouvelle variante pourrait remplacer certains B61-7 ainsi que le B83, qui devrait bientôt être retiré du service.

Conçu pour la première fois en 1963, le B61 est la principale arme thermonucléaire larguée par voie aérienne de l’arsenal américain. En plus des bombardiers B1B-Lancer, B-2 Spirit et B-52 Stratofortress, la bombe peut également être transportée par les avions d’attaque tactiques F-15 et F-16. Le F-35 a également testé sa capacité à transporter et à déployer la bombe, bien qu’il ne soit pas encore officiellement qualifié pour cela.















Les armes nucléaires larguées par voie aérienne constituent une branche de la triade nucléaire, les deux autres étant des missiles balistiques intercontinentaux (ICBM) basés soit sur terre, soit à bord de sous-marins spéciaux. Un récent rapport de la Commission de posture stratégique du Congrès a préconisé une expansion massive à la fois de l’armée conventionnelle américaine et de la triade, afin de faire face en même temps à une guerre potentielle avec la Russie et la Chine.

Selon la Federation of American Scientists, une organisation à but non lucratif de Washington qui surveille les arsenaux nucléaires, les États-Unis ont actuellement environ 5 200 armes atomiques en service, tandis que la Russie en a près de 5 900.