Les États-Unis vont mener de nouvelles interviews sur l’attentat à la bombe meurtrier de 2021 à l’aéroport de Kaboul | Actualités sur les conflits

L’armée américaine a annoncé qu’elle mènerait des entretiens avec des militaires sur les événements qui ont conduit à un attentat suicide meurtrier près de l’aéroport de Kaboul en août 2021, alors que le pays retirait ses troupes d’Afghanistan.

Vendredi, le commandement central du Pentagone a annoncé qu’il interrogerait environ deux douzaines de personnes au sujet de l’explosion qui a tué 170 Afghans et 13 militaires américains. Mais il a souligné qu’il ne rouvrirait pas son enquête sur l’attentat.

« Le but de ces entretiens est de garantir que nous faisons preuve de diligence raisonnable avec les nouvelles informations révélées, que les voix concernées sont pleinement entendues et que nous prenons ces récits et les examinons sérieusement et minutieusement afin que les faits soient mis à nu. « , a déclaré le porte-parole du Commandement central, Michael Lawhorn, dans un communiqué.

Le bombardement a provoqué une effusion de sang généralisée au cours des derniers jours du retrait américain, qui a marqué la fin de sa longue guerre en Afghanistan.

Des foules d’Afghans s’étaient rassemblées à l’aéroport international Hamid Karzai de Kaboul dans le but de quitter le pays, après que les talibans ont renversé le gouvernement soutenu par les États-Unis et pris la ville.

Mais dans l’après-midi du 26 août 2021, alors que les civils se pressaient autour de l’Abbey Gate de l’aéroport, un kamikaze aurait fait exploser une ceinture contenant des explosifs.

Le bombardement – ​​et la réponse militaire à ce bombardement – ​​a intensifié les critiques selon lesquelles le retrait américain d’Afghanistan était chaotique et aléatoire. Des questions ont également été soulevées quant à savoir si les États-Unis auraient pu faire davantage pour empêcher les bombardements.

Au moins un ancien militaire blessé dans l’explosion a déjà déclaré que l’armée ne l’avait jamais interrogé sur les événements de cette journée, et il a exprimé sa conviction que l’attentat était évitable.

D’autres ont souligné la réponse bâclée des États-Unis à l’attentat : une frappe de drone américain à Kaboul, quelques jours plus tard, a également tué 10 personnes innocentes, dont sept enfants.

Une enquête du Commandement central américain a conclu en novembre 2021 que l’attaque de l’aéroport « n’était pas évitable au niveau tactique sans dégrader la mission visant à maximiser le nombre d’évacués ».

Cependant, l’ancien sergent des Marines Tyler Vargas-Andrews a déclaré lors d’une audience au Congrès en mars que les membres de l’armée avaient reçu une description d’un groupe d’hommes projetant de mener une attaque mais n’avaient reçu aucune réponse d’en haut.

Plus de deux ans après le retrait, de nombreux Afghans cherchant refuge contre les talibans restent dans l’incertitude, avec peu d’options pour s’échapper.

Les Afghans qui ont aidé l’armée américaine peuvent être éligibles à des visas d’immigration spéciaux aux États-Unis, mais le système de traitement des demandes a connu de graves retards. Les critiques affirment également qu’il existe trop peu d’options d’immigration pour les Afghans qui ont travaillé avec les États-Unis par d’autres moyens, ce qui pourrait les mettre en danger sous le régime taliban.