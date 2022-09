Les États-Unis vont intensifier leurs critiques contre la Russie au Conseil de sécurité de l’ONU

Un jour après que le président Joe Biden a attaqué le dirigeant russe Vladimir Poutine pour ce qu’il a qualifié de violations flagrantes de la Charte des Nations Unies et du droit international, les États-Unis feront valoir au Conseil de sécurité de l’ONU que la Russie devrait faire face à une nouvelle censure et à l’isolement pour son invasion, a déclaré un responsable américain. ont déclaré les responsables.

NATIONS UNIES – Les États-Unis et leurs alliés prévoient d’intensifier la critique de la Russie pour sa guerre en Ukraine jeudi et de presser d’autres pays de se joindre à leurs condamnations énergiques du conflit.

Les responsables ont déclaré que le secrétaire d’État Antony Blinken confronterait son homologue russe Sergueï Lavrov lors d’une réunion du conseil avec une litanie d’allégations de crimes de guerre et d’autres atrocités et appellerait les pays qui n’ont pas encore dénoncé avec force comme un affront à l’ordre international. Les responsables ont parlé sous couvert d’anonymat afin de prévisualiser ce qu’ils espèrent être une présentation de 15 minutes par Blinken.

Un responsable a déclaré que Blinken exposerait ce que l’administration Biden considère comme un cas convaincant que la guerre a non seulement causé des destructions massives à l’Ukraine et au peuple ukrainien, mais a exacerbé plusieurs autres crises mondiales, y compris des famines potentielles et des pénuries d’énergie, ainsi que distrait de efforts pour améliorer la santé internationale, lutter contre le changement climatique et réduire la pauvreté.