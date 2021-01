Les sanctions américaines sont intervenues alors que les dirigeants de l’opposition en Allemagne appellent de plus en plus le gouvernement de la chancelière Angela Merkel à interrompre la construction du pipeline sur l’emprisonnement du chef de l’opposition russe, Aleksei A. Navalny. M. Navalny a été arrêté dimanche à son retour d’Allemagne, où il avait passé des mois à se remettre d’un empoisonnement presque mortel dont Moscou a été accusé.

Le gouvernement allemand soutient le gazoduc, le Nord Stream 2, mais Washington craint qu’il ne donne à Moscou une influence indue sur l’Allemagne, l’Ukraine et l’Europe centrale.

Les sanctions, qui doivent entrer en vigueur mardi, sont la première mesure prise par les États-Unis contre le projet, qui a été un point de friction entre Washington et Berlin.

Aucune entreprise allemande ne sera directement touchée par les sanctions contre le navire, le Fortuna, et la société russe qui le possède, KVT-RUS. Mais toute entreprise qui fait affaire avec le navire ou son propriétaire, qu’il s’agisse d’un port qui fournit des services ou d’un assureur, risque de perdre l’accès au système financier américain. Selon les données de suivi des navires, le Fortuna est toujours ancré dans la mer Baltique près de Rostock, dans le nord de l’Allemagne, a rapporté Reuters.

Berlin insiste sur le fait que l’Allemagne a besoin de gaz naturel supplémentaire comme source d’énergie de pont pour mener à bien son projet ambitieux d’élimination progressive du charbon et de l’énergie nucléaire alors qu’elle développe des sources d’énergie renouvelables.

Le porte-parole de Mme Merkel a condamné lundi l’arrestation de Navalny et a appelé à sa libération immédiate, mais a déclaré que cela n’avait aucune incidence sur l’accord sur le pipeline. «La position du gouvernement allemand sur le projet Nord Stream 2 est qu’il s’agit d’une entreprise économique», a déclaré le porte-parole, Steffen Seibert. «Cela n’a pas changé.»

En août dernier, les employés d’un port de la ville de Sassnitz, dans le nord de l’Allemagne, qui avait entretenu des navires impliqués dans la construction du pipeline craignaient d’être empêchés d’utiliser leurs comptes PayPal et Amazon. Sénateurs républicains envoyé une lettre aux propriétaires du port d’avertissement de «sanctions juridiques et économiques écrasantes» si l’installation continuait à fournir «des biens, des services et un soutien importants» pour le pipeline.

Les sanctions doivent entrer en vigueur la veille de l’entrée en fonction du président élu Joseph R. Biden Jr., mercredi, et certains experts ont soulevé la question de savoir comment elles seront gérées par la nouvelle administration. Les sanctions bénéficient d’un soutien bipartisan au Congrès.

« Les Européens peuvent se demander si une administration Biden donnerait jamais suite à cela, et l’arrestation de Navalny a de nouveau augmenté la pression sur les Allemands pour qu’ils arrêtent le projet de leur propre chef », a déclaré Julia Friedlander, ancienne directrice des affaires européennes au National. Conseil de sécurité, qui fait maintenant partie du Conseil atlantique.

Plus tôt ce mois-ci, le département d’État américain a averti les entreprises européennes toujours impliquées dans la construction du gazoduc que les sanctions qu’il menaçait depuis des mois pourraient bientôt entrer en vigueur.

Lundi soir, ni le département d’État ni le Trésor américain n’avaient officiellement annoncé la nouvelle mesure. La nouvelle a été transmise au gouvernement allemand par l’ambassade américaine à Berlin et divulguée par le ministère de l’Économie.

Pranshu Verma et Lara Jakes a contribué au reportage de Washington DC