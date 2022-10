Les États-Unis vont imposer des dépistages d’Ebola dans les aéroports

L’Ouganda a connu une épidémie du virus mortel qui a fait au moins neuf morts

Tous les voyageurs aériens à destination des États-Unis qui ont récemment visité l’Ouganda seront testés pour les symptômes du virus Ebola, a déclaré le département d’État, notant que les passagers seront redirigés vers une poignée d’aéroports majeurs pour des dépistages au milieu d’une épidémie croissante dans la nation africaine.

À partir de la fin de la semaine, les voyageurs de toute nationalité, y compris les citoyens américains, seront réacheminés vers l’un des cinq aéroports du pays pour subir “nouvelles couches de dépistage” s’ils se sont rendus en Ouganda au cours des 21 derniers jours, ont annoncé jeudi des responsables.

Alors que le Département d’État a déclaré qu’aucun cas d’Ebola n’avait été détecté au-delà de l’Ouganda lors de la dernière épidémie, et que le risque pour les Américains demeure “bas,” la décision semble avoir été prise par précaution.

Les autorités sanitaires du pays africain ont déclaré une urgence Ebola fin septembre après le premier cas mortel depuis des années. Depuis lors, au moins 60 infections confirmées et probables ont été détectées, et 28 autres ont été tuées par le virus pendant cette période, dont plusieurs travailleurs de la santé.

Selon un responsable américain cité par The Hill, les voyageurs qui se sont récemment rendus en Ouganda peuvent s’attendre à un contrôle de température et à remplir une “Questionnaire de santé” à propos d’Ebola. Il leur sera demandé de fournir des informations de contact en cas de détection d’un cas aux États-Unis, en espérant que cela aidera à retracer l’origine de l’infection. On ne sait pas combien de temps les dépistages resteront en place.

Ebola se propage principalement par contact direct avec les fluides corporels d’une personne ou d’un animal infecté, ainsi qu’avec des objets porteurs de l’agent pathogène. Les symptômes comprennent une forte fièvre et des problèmes gastro-intestinaux, des maux de tête, des douleurs articulaires et musculaires, ainsi que des saignements internes et externes. Les taux de mortalité pour le virus rare ont dépassé 90% lors de certaines épidémies précédentes, bien que l’on pense que les résultats sont fortement liés à la qualité des soins médicaux reçus par un patient.