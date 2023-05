Les États-Unis vont-ils trop loin en essayant de « contenir » la Chine ?

Lors d’une cérémonie officielle visite en Australie en 2016, le président américain Joe Biden a assuré aux alliés américains du Pacifique que «Nous n’essayons pas de contenir la Chine.” Cette assurance semble très fragile maintenant.

La promotion énergique par l’administration Biden de la Groupement quadruple et le Alliance AUKUS transmettre un message que peu d’observateurs ont du mal à interpréter. Le secrétaire à la Défense, Lloyd Austin, a été particulièrement clair, parlant de mobiliser « tous les outils du pouvoir national » pour créer des « garde-corps » pour empêcher la Chine de déplacer l’Amérique de son rôle de leader mondial.

Comme l’observe le chroniqueur du Financial Times Edward Luce, contenant la Chine est désormais l’objectif explicite de Biden.

Si les États-Unis veulent contenir la Chine, ils doivent diriger une alliance mondiale engagée dans le même objectif



Qu’entend-on exactement par « contenant » ? On parle rarement de « contenir » la France, la Grande-Bretagne ou les États-Unis, par exemple. Dans l’imagerie du confinement, « ils » sont toujours indisciplinés et susceptibles de dépasser leurs limites. Pendant ce temps, « nous » sommes toujours les cibles sédentaires de cet expansionnisme.

Si les États-Unis veulent contenir la Chine, ils doivent diriger une alliance mondiale engagée dans le même objectif. C’est évidemment ce que les États-Unis espèrent faire. Cette aspiration rend nombre de ses alliés de plus en plus mal à l’aise.

Le « confinement » était le grand mantra de la guerre froide. Ses origines remontent au diplomate américain George F Kennan, dont le « long télégramme » de 1946 au département d’État appelait le gouvernement des États-Unis pour élaborer une stratégie de prévention la propagation du « parasite malin » du communisme soviétique.

Dans un article anonyme de 1947 paru dans la revue Foreign Affairs, il qualifie cette stratégie de « confinement » et souligne que Expansionnisme soviétique avait des racines profondes dans la psyché « russo-asiatique ».

« Pivot géographique »

Cela n’a pas dissuadé les décideurs américains d’appliquer sa stratégie d’endiguement – ​​avec encore plus d’enthousiasme – à la Chine après l’établissement en 1949 de la République populaire à Pékin.

Comme l’a souligné le géographe Charles Fisher au début des années 1970, l’idée de « contenir la Chine » a beaucoup fait écho. anciennes images européennes et américaines du monde. Fisher a souligné l’influence du théoricien de la civilisation du XIXe et du début du XXe siècle Halford Mackinder, dont la thèse sur « le pivot géographique de l’histoire » a joué « un rôle déterminant dans le développement de la doctrine du confinement ».

La civilisation européenne était considérée comme « l’aboutissement de la lutte séculaire contre l’invasion asiatique » incarnée par les invasions des « hordes mongoles qui se sont abattues sur l’Europe au 14ème siècle ». L’essor de la vapeur et des chemins de fer avait créé la perspective de l’émergence d’une nouvelle puissance eurasienne enclavée qui défierait la civilisation occidentale.

L’acceptation généralisée par le public de la politique d’endiguement de la guerre froide envers la Chine, a expliqué Fisher, découlait en partie de sa résonance avec des images occidentales plus anciennes du monde.

Avec la montée de puissants mouvements révolutionnaires en Asie du Sud-Est, la politique étrangère américaine est devenue hantée par la vision du « virus du communisme » se propageant de la Chine à travers l’Asie. La Chine est devenue le principal objet du confinement américain. Selon les mots du journaliste Don Oberdorfer, le Vietnam est devenu « l’endroit où tracer la ligne » contre la marée communiste et en particulier contre les hordes chinoises considérées comme les manifestation la plus virulente et la plus menaçante du marxisme international ».

La renaissance généralisée de la rhétorique de confinement de la guerre froide a commencé sous le président américain Donald Trump. Son conseiller commercial, Peter Navarro, a écrit une série de livres en partie basé sur des sources fabriquées avec des titres sinistres tels que «Death By China: Confronting the Dragon», ressuscitant les stéréotypes du début du XXe siècle sur les «hordes» chinoises.

L’administration Biden a tenté de refaçonner le dénigrement grossier de Trump contre la Chine en une politique de confinement plus raffinée. Mais le langage poli de la stratégie a des nuances familières. La puissance croissante de la Chine est condensée dans un image simple d’un tyran mondial « exporter les outils de l’autocratie à l’étranger. »

Le nouveau mot à la mode de La politique chinoise de Biden définit la Chine comme le « défi de stimulation » des États-Unis. Ce terme est rarement défini. Il dépeint la politique mondiale comme une course de puissance à deux chevaux dans laquelle la Chine ne doit jamais être autorisée à se mettre le nez devant les États-Unis.

Tout cela s’accompagne d’assurances répétées de hauts responsables américains qu’ils sont « ne pas chercher le conflit”. Mais ces assurances ne sont pas la même chose qu’un effort diplomatique concerté pour trouver des approches créatives à la crise actuelle des relations. Un problème clé avec la stratégie d’endiguement de l’administration Biden est qu’elle confond la coopération internationale nécessaire de toute urgence pour protéger la sécurité et la liberté avec le «défi de rythme» consistant à garder les États-Unis une longueur d’avance sur la Chine.

Lire : La rivalité entre les États-Unis et la Chine menace de diviser Internet en deux

Cette stratégie risque donc de devenir, comme la version guerre froide du confinement, une lutte perpétuelle pour la préservation du statu quo. Comme Henry Kissinger l’a fait observer un jour, cela permet «aucun rôle pour la diplomatie”.

Au sein de l’administration Biden, il y a des opinions clairement partagées sur la façon dont cette nouvelle version du confinement prend forme. Parmi les proches alliés des États-Unis, il ne semble pas y avoir de désir.

Il ne pourrait y avoir rien de plus urgent que de chercher des alternatives à un repli dans l’état d’esprit de la politique d’endiguement de la guerre froide, avec toutes ses traces obsédantes de peurs et de violences passées, et tout son potentiel à dégénérer en conflits futurs désastreux.

L’auteur, Tessa Morris-Suzuki, est professeur émérite, Université nationale australienne

Cet article est republié de La conversation sous licence Creative Commons

Recevez la newsletter quotidienne de TechCentral