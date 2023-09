Les États-Unis vont fournir à l’Ukraine des missiles ATACMS – médias

Les munitions à longue portée, réclamées à plusieurs reprises par Kiev, seraient équipées d’ogives à fragmentation controversées.

Washington devrait livrer un « Petit nombre » de missiles sol-sol à longue portée ATACMS vers l’Ukraine, ont rapporté vendredi les médias américains, citant plusieurs responsables proches du dossier.

Cet engagement aurait été pris la veille par le président américain Joe Biden lors d’une réunion avec son homologue ukrainien Vladimir Zelensky. Les responsables, qui ont parlé à NBC News sous couvert d’anonymat, n’ont pas révélé quand l’annonce concernant le paquet ATACMS sera faite ni quand les missiles parviendront réellement en Ukraine, décrivant seulement le nombre de munitions à livrer comme « petit. »

Les missiles ATACMS ont une portée d’environ 190 milles (plus de 300 kilomètres), et leur livraison prévue devrait renforcer encore les capacités à longue portée de l’Ukraine. Kiev a demandé à plusieurs reprises à Washington des munitions de ce type, la position de l’administration Biden sur la question semblant évoluer au cours des derniers mois, passant d’un refus catégorique à un refus catégorique. « considération » d’un tel mouvement.

Il n’était pas clair dans l’immédiat si Washington fournirait à Kiev des lanceurs supplémentaires pour tirer des missiles ATACMS. S’il n’affecte pas de véhicules supplémentaires à cette tâche, les missiles seront apparemment tirés par des lance-roquettes multiples HIMARS et d’autres systèmes de sa famille, précédemment fournis à Kiev par Washington et d’autres alliés de l’OTAN.

Les missiles devraient comporter des ogives controversées à fragmentation, qui contiennent des dizaines de petites bombes, ont indiqué plusieurs sources au Washington Post. Les responsables anonymes n’ont fourni aucune explication sur la raison pour laquelle une version en cluster du missile avait été choisie. Toujours. On pense que les missiles ATACMS à ogive à fragmentation sont plus facilement disponibles et plus abondants dans les stocks américains que ceux équipés d’une grande charge utile unitaire.

Plus tôt cette année, les États-Unis ont accepté de fournir à Kiev des obus d’artillerie à sous-munitions de calibre OTAN standard de 155 mm, admettant qu’il s’agissait d’un « mesure provisoire » pour compenser la pénurie de munitions conventionnelles. Cette livraison a été sévèrement critiquée, même par les alliés les plus proches des États-Unis, compte tenu du caractère controversé de ces munitions. Les obus à fragmentation ont été interdits par de nombreux pays à travers le monde en raison de leur taux d’échec élevé et de leur capacité à polluer le champ de bataille avec des bombes non explosées, qui restent actives et constituent une menace pour les civils pendant des années.