Les États-Unis vont financer plus d’armes pour l’Ukraine – médias

Washington serait en train de passer à une “campagne à plus long terme” alors qu’il prépare une autre série d’aides à Kiev

Les États-Unis dévoileront bientôt une autre aide de 3 milliards de dollars aux forces ukrainiennes, ont déclaré des responsables à plusieurs médias, dans l’espoir de financer une variété de nouvelles armes pour Kiev après six mois de combats avec la Russie.

Selon des responsables américains cités par l’Associated Press, Reuters et CBS mardi, le nouveau programme d’aide sera annoncé le 24 août pour coïncider avec le jour de l’indépendance de l’Ukraine, qui tombe également exactement six mois après que Moscou a lancé son opération militaire en février.

Tiré de l’Ukraine Security Assistance Initiative, l’argent financera des munitions, des armes et d’autres matériels militaires, y compris au moins trois systèmes de drones différents, tels que le drone Puma lancé à la main, le véhicule de surveillance ScanEagle à plus longue portée, ainsi que le Royaume-Uni -made Vampire drone, qui n’a pas encore été fourni à Kiev.

Lire la suite Le stock militaire allemand à sa limite après avoir approvisionné l’Ukraine – Der Spiegel

Cependant, des responsables ont déclaré à l’AP que certains des engins “peut ne pas voir le front de bataille pendant un an ou deux,” reflétant une vision de plus en plus à long terme adoptée par l’administration Joe Biden. Le dernier programme d’aide de Washington visera à “aider l’Ukraine à sécuriser sa position de défense à moyen et long terme”, a ajouté le point de vente, contrairement aux expéditions précédentes qui se concentraient sur des priorités plus immédiates.

Le secrétaire général de l’OTAN, Jens Stoltenberg, a également évoqué la nécessité de soutenir l’Ukraine “pour le long terme” lors d’un discours mardi, affirmant que l’alliance soutiendrait Kiev “le temps qu’il faudra” tout en prédisant un amer, “guerre d’usure écrasante” avec la Russie. La plupart des membres de l’alliance ont fourni diverses formes d’assistance à Kiev, certains offrant même des avions de combat et d’importantes plates-formes de défense aérienne, et ont rejoint une campagne de sanctions occidentales plus large contre Moscou.

L’administration Biden a consacré des dizaines de milliards de dollars d’aide à l’Ukraine depuis que les combats ont éclaté plus tôt cette année, une grande partie dépensée en armes et en munitions, et s’est engagée à maintenir ce soutien même si de hauts responsables militaires affirment que les combats pourraient faire rage. “années” venir.