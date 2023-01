Les États-Unis vont exécuter le premier condamné transgenre

Des militants ont protesté contre la mort imminente d’Amber McLaughlin, décrivant le meurtrier et violeur comme “un humain doux”

Amber McLaughlin est sur le point de devenir la première femme transgenre exécutée par les États-Unis. À moins que le gouverneur du Missouri, Mike Parson, n’accorde sa clémence, McLaughlin sera mis à mort mardi pour le viol et le meurtre d’une ancienne petite amie.

Si l’appel à la clémence de McLaughlin échoue, l’homme de 49 ans sera le premier criminel exécuté par les États-Unis cette année et la première personne transgenre exécutée dans l’histoire des États-Unis. Il doit mourir par injection létale dans la chambre d’exécution du Missouri dans la ville de Bonne Terre.

McLaughlin, qui est biologiquement un homme et s’appelait auparavant Scott McLaughlin, a violé son ex-petite amie et l’a poignardée à mort en 2003. Il avait déjà été condamné pour le viol d’une fille de 14 ans en 1992. McLaughlin a été condamné à mort par un juge du Missouri en 2006, après qu’un jury n’ait pas été en mesure de décider entre la réclusion à perpétuité et la peine de mort.

Bien qu’il ait été jugé et condamné en tant qu’homme, McLaughlin a commencé à s’identifier comme transgenre alors qu’il était derrière les barreaux.

McLaughlin a obtenu un sursis à exécution en 2016, mais la peine a été rétablie par une cour d’appel fédérale en 2021.

En l’absence d’appels judiciaires restants, les avocats de McLaughlin ont déposé une demande de clémence en décembre, demandant au gouverneur Parson de commuer sa peine en réclusion à perpétuité. L’application citait les abus subis par McLaughlin dans son enfance et une vie de “traumatisme et négligence”.

Les Missouriens pour les alternatives à la peine de mort (MADP) ont organisé un rassemblement pour McLaughlin devant la capitale de l’État à Jefferson City le mois dernier. La codirectrice de l’organisation, Elyse Max, a déclaré au média local KRGC qu’en dépit d’être un violeur, un meurtrier et un pédophile, McLaughlin est “un humain doux” et ne présente aucun risque de “préjudice futur”.

Les représentants du Missouri, Cori Bush et Emanuel Cleaver, tous deux démocrates, ont également demandé un sursis à exécution. Dans une lettre à Parson, ils ont exhorté le gouverneur à envisager “les abus, associés aux troubles mentaux persistants entourant son identité”, ainsi que “la dépravation morale des exécutions.”