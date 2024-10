Les États-Unis vont envoyer un système antimissile « pour défendre Israël » contre d’éventuels affrontements avec l’Iran

Les États-Unis ont annoncé dimanche qu’ils enverraient à Israël un système antimissile avancé – et des troupes américaines pour le faire fonctionner – dans le but de renforcer les défenses aériennes du pays suite aux attaques de missiles de l’Iran.

Le président américain Joe Biden a déclaré qu’il envoyait le système « pour défendre Israël ».

Le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder, a déclaré que le déploiement d’une batterie de défense de zone terminale à haute altitude (THAAD) augmenterait le système de défense aérienne intégré d’Israël.

« Cela fait partie des ajustements plus larges que l’armée américaine a effectués ces derniers mois, pour soutenir la défense d’Israël et protéger les Américains des attaques de l’Iran et des milices alignées sur l’Iran », a déclaré Ryder dans un communiqué.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araghchi, a averti dimanche que les États-Unis mettaient la vie de leurs troupes « en danger en les déployant pour faire fonctionner des systèmes de missiles américains en Israël ».

Une batterie de défense de zone à haute altitude (THAAD) est lancée lors d’un test d’interception réussi sur cette photo non datée fournie par le ministère américain de la Défense. (Département américain de la Défense/Reuters)

« Même si nous avons déployé d’énormes efforts ces derniers jours pour contenir une guerre totale dans notre région, je dis clairement que nous n’avons pas de ligne rouge pour défendre notre peuple et nos intérêts », a posté Araghchi sur X, anciennement Twitter.

Les forces israéliennes et les combattants du Hezbollah au Liban s’affrontent depuis le 8 octobre 2023, lorsque le groupe militant libanais a commencé à tirer des roquettes au-dessus de la frontière en soutien à son allié le Hamas – un groupe militant palestinien qui a mené une attaque meurtrière contre Israël le 7 octobre. qui a tué 1 200 personnes, selon les chiffres israéliens, et déclenché la guerre en cours dans la bande de Gaza contrôlée par le Hamas.

Le ministère de la Santé de Gaza affirme que plus de 42 000 personnes ont été tuées depuis le début du siège par Israël.

À la fin du mois dernier, Israël a lancé une invasion terrestre au Liban.

Un hélicoptère israélien a tiré dimanche un missile vers le sud du Liban. (Léo Correa/Associated Press)

Le bilan total au Liban au cours de l’année écoulée du conflit entre Israël et le Hezbollah s’élève désormais à 2 255 morts et plus de 10 000 blessés, selon le ministère libanais de la Santé.

Plus de 1 400 personnes ont été tuées depuis la mi-septembre. On ne sait pas exactement combien étaient des combattants.

Il est largement admis qu’Israël prépare une réponse militaire à l’attaque iranienne du 1er octobre, lorsque ce pays a tiré environ 180 missiles sur Israël.

Israël conteste le récit de l’ONU sur l’incursion de chars

Les Nations Unies ont déclaré dimanche que des chars israéliens avaient fait irruption dans les portes d’une base de leur force de maintien de la paix dans le sud du Liban, dernière accusation de violations et d’attaques israéliennes dénoncées par les propres alliés d’Israël.

La force de maintien de la paix, appelée Force intérimaire des Nations Unies au Liban (FINUL), a déclaré que deux chars israéliens Merkava avaient détruit la porte principale d’une base et y étaient entrés de force avant l’aube dimanche matin. Après le départ des chars, des obus ont explosé à 100 mètres, libérant de la fumée qui a traversé la base et rendu malade le personnel de l’ONU, obligeant 15 personnes à être soignées malgré le port de masques à gaz, a indiqué le communiqué.

Dans sa version des événements, l’armée israélienne a déclaré que des militants du groupe Hezbollah soutenu par l’Iran avaient tiré des missiles antichar sur les troupes israéliennes, blessant 25 d’entre elles. L’attaque s’est déroulée très près d’un poste de la FINUL, et un char qui aidait à évacuer les blessés sous le feu a ensuite reculé vers le poste de la FINUL.

Des chars israéliens sont aperçus dimanche à Naqoura, dans le sud du Liban. (Menahem Kahana/AFP/Getty Images)

« Il ne s’agit pas de prendre d’assaut une base. Il ne s’agit pas d’essayer d’entrer dans une base. C’était un char sous un feu nourri, faisant de nombreuses victimes, reculant pour se mettre hors de danger », a déclaré aux journalistes le porte-parole international de l’armée, Nadav Shoshani.

Dans un communiqué, l’armée a déclaré qu’elle avait utilisé un écran de fumée pour couvrir l’évacuation des soldats blessés, mais que ses actions ne représentaient aucun danger pour la force de maintien de la paix de l’ONU.

Cinq soldats de la paix ont été blessés lors d’une série de frappes ces derniers jours, la plupart imputant la FINUL aux forces israéliennes.

La force de l’ONU a déclaré que toute attaque délibérée contre les soldats de maintien de la paix constituait « une grave violation du droit international humanitaire et de la résolution 1701 » qui a établi la mission.

Plus tôt dimanche, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a déclaré dans une déclaration adressée au secrétaire général de l’ONU, Antonio Guterres : « Le moment est venu pour vous de retirer la FINUL des bastions du Hezbollah et des zones de combat.

« Tsahal l’a demandé à plusieurs reprises et s’est heurté à des refus répétés, ce qui a pour effet de fournir des boucliers humains aux terroristes du Hezbollah. »

REGARDER | 1 million de personnes déracinées de chez elles au Liban : 1 million de personnes déracinées de chez elles au Liban : Save the Children Save the Children a rapporté qu’un million de personnes, dont 350 000 enfants, ont été déracinées de leurs foyers à cause des raids terrestres israéliens dans le sud du Liban. Fidel Saad, qui travaille pour Save the Children International à Beyrouth, affirme que l’organisation soutient les familles en matière de sécurité alimentaire, d’activités de santé mentale pour les enfants et d’autres besoins essentiels.

Le Hezbollah, qu’Israël combat sur le terrain dans le sud du Liban depuis qu’il a lancé une incursion au début du mois, nie l’accusation d’Israël selon laquelle il utilise la proximité des soldats de maintien de la paix pour se protéger.

La Première ministre italienne Giorgia Meloni, typiquement l’un des plus fervents partisans d’Israël parmi les dirigeants d’Europe occidentale, s’est entretenue dimanche avec Netanyahu par téléphone et a dénoncé les attaques israéliennes « inacceptables », a déclaré son gouvernement.

Netanyahu a déclaré avoir dit à Meloni qu’il regrettait « tout préjudice causé au personnel de la FINUL » au Liban.

REGARDER | La France et l’Italie condamnent les attaques israéliennes contre les soldats de maintien de la paix de l’ONU au Liban : La France et l’Italie condamnent les attaques israéliennes contre les casques bleus de l’ONU au Liban Deux soldats de la paix indonésiens ont été blessés vendredi après deux explosions près d’une tour de guet dans le sud du Liban, a indiqué la FINUL. Cela fait suite à deux blessures antérieures de soldats de la paix après que des soldats israéliens ont tiré sur des positions de l’ONU mercredi et jeudi. La France, l’Italie et le secrétaire général de l’ONU, António Guterres, ont condamné ces attaques. L’armée israélienne a déclaré qu’elle procédait à une évaluation de l’incident.



« Israël fera tout son possible pour éviter les pertes de la FINUL et fera ce qu’il faut pour gagner la guerre », a-t-il déclaré sur X.

L’Italie compte plus de 1 000 soldats dans la force de la FINUL, forte de 10 000 hommes, ce qui en fait l’un des plus grands contributeurs de personnel. La France et l’Espagne, qui comptent chacune près de 700 soldats dans leurs forces, ont également condamné les attaques israéliennes.

La présence de la FINUL met en danger les soldats de la paix de 50 pays différents, dans une force initialement mise en place dans le sud du Liban en 1978.

La région a connu des décennies de conflit, avec l’invasion israélienne en 1982, l’occupation du sud du Liban jusqu’en 2000 et une nouvelle guerre majeure de cinq semaines contre le Hezbollah en 2006, qui s’est terminée par un cessez-le-feu surveillé par la FINUL.

Le Hezbollah accusé d’avoir frappé dans le centre d’Israël

Les services de secours israéliens ont déclaré que près de 40 personnes avaient été blessées dimanche dans une frappe de drone dans la ville centrale de Binyamina, dont trois grièvement.

Le Hezbollah a été accusé d’être responsable de l’une des frappes terrestres les plus graves en Israël au cours d’une année de guerre.

Les systèmes avancés de défense aérienne d’Israël signifient qu’il est rare qu’autant de personnes soient blessées par des drones ou des missiles.

Le personnel des services d’urgence se rend dimanche sur les lieux d’une frappe de drone à Binyamina, en Israël. (Amir Lévy/Getty Images)

Les médias israéliens ont rapporté que deux drones avaient été lancés depuis le Liban et l’armée israélienne a déclaré qu’un avait été intercepté.

On ne sait pas immédiatement qui a été blessé, militaires ou civils, ni ce qui a été touché.

C’est la deuxième fois en deux jours qu’un drone frappe en Israël. Samedi, pendant la fête israélienne de Yom Kippour, un drone a frappé une banlieue de Tel Aviv, causant des dégâts mais sans faire de blessés.