Les États-Unis vont envoyer un groupe aéronaval pour soutenir Israël – NBC Los Angeles

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a déclaré dimanche qu’il avait ordonné au groupe aéronaval Ford de naviguer vers la Méditerranée orientale pour être prêt à aider Israël après l’attaque du Hamas qui a fait plus de 1 000 morts des deux côtés. Des Américains figuraient parmi les personnes tuées et portées disparues.

L’USS Gerald R. Ford, le porte-avions le plus récent et le plus avancé de la Marine, et ses quelque 5 000 marins et son pont d’avions de guerre seront accompagnés de croiseurs et de destroyers dans une démonstration de force censée être prête à répondre à tout, qu’il s’agisse de interdire que des armes supplémentaires atteignent le Hamas et effectuer une surveillance.

Ce déploiement massif reflète la volonté américaine de dissuader toute expansion régionale du conflit. Mais le gouvernement israélien a officiellement déclaré la guerre dimanche et a donné son feu vert à des « mesures militaires significatives » pour riposter contre le Hamas.

Les rapports préliminaires indiquent qu’au moins quatre citoyens américains ont été tués dans les attaques et que sept autres étaient portés disparus, selon un responsable américain. Les chiffres évoluent et pourraient changer à mesure qu’un bilan plus complet sera établi, selon le responsable, qui s’est exprimé sous couvert d’anonymat pour discuter des premiers rapports reçus par l’ambassade américaine à Jérusalem. La plupart, sinon la totalité, des personnes décédées ou portées disparues ont la double nationalité américano-israélienne, a indiqué le responsable.

Avec le Ford, les États-Unis envoient le croiseur USS Normandy et les destroyers USS Thomas Hudner, USS Ramage, USS Carney et USS Roosevelt, et les États-Unis renforcent l’Air Force F-35, F-15, F-16 et A- 10 escadrons d’avions de chasse dans la région.

« Les États-Unis maintiennent des forces prêtes à l’échelle mondiale pour renforcer davantage cette posture de dissuasion si nécessaire », a déclaré Austin dans un communiqué.

En outre, l’administration Biden « fournira rapidement aux Forces de défense israéliennes des équipements et des ressources supplémentaires, notamment des munitions. La première assistance en matière de sécurité commencera aujourd’hui et arrivera dans les prochains jours », a déclaré Austin.

Le groupe aéronaval basé à Norfolk, en Virginie, était déjà en Méditerranée. La semaine dernière, il menait des exercices navals avec l’Italie dans la mer Ionienne. Le porte-avions en est à son premier déploiement complet.

Le président Joe Biden et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont discuté dimanche lors d’un appel téléphonique de « la prise d’otages par les terroristes du Hamas, y compris des familles entières, des personnes âgées et de jeunes enfants », selon un communiqué de la Maison Blanche décrivant leur conversation. Biden a souligné que tous les pays « doivent rester unis face à des atrocités aussi brutales ».

Le président a informé Netanyahu des efforts diplomatiques américains et a déclaré qu’une aide supplémentaire aux forces israéliennes était en cours, et que d’autres devraient arriver dans les jours à venir, a indiqué la Maison Blanche.

Ils ont également discuté des moyens de « garantir qu’aucun ennemi d’Israël ne pense pouvoir ou devoir tirer profit de la situation actuelle ».

Le président Joe Biden a fait des remarques samedi après une attaque surprise contre Israël par le Hamas.

Dans le cadre des efforts déployés par les États-Unis pour empêcher une nouvelle escalade, le secrétaire d’État Antony Blinken s’est entretenu dimanche avec ses homologues d’Arabie saoudite, de Turquie et des Émirats arabes unis. Dans chaque appel, il a encouragé « l’engagement continu » de chaque pays et « a souligné la détermination inébranlable des États-Unis à mettre un terme aux attaques du Hamas et à obtenir la libération de tous les otages », a déclaré le porte-parole du département, Matthew Miller, dans des déclarations distinctes sur les trois appels.

Au Capitole, la Chambre prépare une résolution bipartite qui dit qu’elle « se tient aux côtés d’Israël » et condamne « la guerre brutale du Hamas ».

La résolution des dirigeants de la commission des affaires étrangères de la Chambre devrait être parmi les premiers points examinés pour le vote une fois que la Chambre aura élu un nouveau président.

« Il est maintenant temps de montrer au monde que les États-Unis se tiennent fermement aux côtés de notre ami et allié Israël dans notre condamnation de cette attaque odieuse perpétrée par des terroristes soutenus par l’Iran », a déclaré le président de la commission, le représentant Michael McCaul, R-Texas.

Les travaux de la Chambre sont actuellement au point mort après l’éviction historique du président Kevin McCarthy, R-Calif.

La majorité républicaine prévoit de lancer le processus de sélection, en privé, lors d’un forum mardi soir où les candidats pourront s’adresser à leurs collègues. Le véritable concours pourrait avoir lieu dès mercredi, lors de la prochaine réunion de la Chambre.

L’écrivain diplomatique de l’AP Matthew Lee et la correspondante du Congrès de l’AP Lisa Mascaro ont contribué à ce rapport.