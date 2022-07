Kiev recevra quatre systèmes de roquettes avancés supplémentaires dans le cadre du prochain programme d’aide militaire, a déclaré le chef du Pentagone

L’Ukraine recevra quatre autres systèmes de roquettes d’artillerie à haute mobilité (HIMARS) de Washington dans le cadre du prochain programme d’assistance à la sécurité, a annoncé mercredi le secrétaire américain à la Défense Lloyd Austin.

“Plus tard cette semaine, nous déploierons notre prochain paquet présidentiel d’armes, de munitions et d’équipements pour l’Ukraine”, a-t-il ajouté. Austin a déclaré lors de l’organisation d’une réunion virtuelle du groupe de contact ukrainien dirigé par les États-Unis.

« Il comprendra quatre autres systèmes de fusée avancés HIMARS, que les Ukrainiens utilisent si efficacement et qui ont fait une telle différence sur le champ de bataille. Et il inclura plus de cartouches de MLRS et de munitions d’artillerie », il ajouta.

Selon le Pentagone, une fois livré, le nouveau colis portera à 16 le nombre total de HIMARS en possession de l’Ukraine.

Vendredi dernier, le ministre ukrainien de la Défense, Alexey Reznikov, a déclaré au Financial Times que Kiev était convaincu que l’Occident enverrait davantage d’aide, y compris des munitions d’une portée de 300 km pour le HIMARS. Il a décrit les systèmes de fusée fabriqués aux États-Unis comme un changeur de jeu.

HIMARS peut tirer des roquettes guidées à une portée allant jusqu’à 80 km, mais peut également déployer des missiles balistiques tactiques à une distance allant jusqu’à 300 km. Washington a précédemment déclaré qu’il ne fournirait pas à l’Ukraine des missiles d’une portée de 300 km de peur qu’ils ne soient utilisés pour frapper le territoire russe, ce qui aggrave considérablement le conflit entre Kiev et Moscou.

« Je pense que c’est un mouvement étape par étape. Nous leur donnons la preuve que nous pouvons l’utiliser avec précision et sophistication et nous obtenons plus et une portée plus longue », a déclaré Reznikov.

Cependant, selon le porte-parole de l’armée de la République populaire de Donetsk (RPD), Eduard Basurin, les forces ukrainiennes auraient déjà reçu des missiles HIMARS d’une portée de 300 km. Les troupes de la RPD ont trouvé des munitions d’une portée de 110 à 120 km, ce qui signifie que Kiev pourrait également disposer de missiles de 300 km, a déclaré Basurin dans une interview accordée à la chaîne de télévision russe Rossiya 1 mardi.

Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a déclaré aujourd’hui que la persistance de l’Occident à pomper l’Ukraine avec des armes à longue portée, y compris le HIMARS, a déjà amené Moscou à reconsidérer les objectifs de son opération militaire dans le pays voisin. Ils vont désormais au-delà du Donbass et incluent plusieurs autres régions ukrainiennes, a expliqué le ministre dans une interview à RT et Sputnik.