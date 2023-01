Les États-Unis vont envoyer des véhicules de combat Bradley en Ukraine

Commentez cette histoire Commentaire

Les États-Unis et l’Allemagne se sont joints à la France jeudi pour annoncer qu’ils enverraient des véhicules de combat blindés en Ukraine, élargissant leur assistance avec de nouveaux systèmes d’armes dont Kyiv a déclaré avoir besoin pour aider ses forces à reprendre le territoire verrouillé derrière les lignes russes. “En ce moment, la guerre en Ukraine est à un point critique”, a déclaré le président Biden lors d’une réunion de son cabinet. “Nous devons faire tout ce que nous pouvons.” Il s’est entretenu à la suite d’un appel téléphonique avec le chancelier allemand Olaf Scholz au cours duquel ils ont officialisé l’accord de transfert de dizaines de véhicules de combat Bradley fabriqués aux États-Unis et de véhicules de combat d’infanterie allemands Marder. La France a annoncé mercredi qu’elle enverrait à l’Ukraine un nombre indéterminé de ses “chars légers” AMX-10 RC.

Dans une déclaration conjointe, Biden et Scholz ont déclaré que l’Allemagne transférerait également une batterie supplémentaire de défense aérienne de missiles Patriot à l’Ukraine, s’ajoutant à celle annoncée par les États-Unis le mois dernier.

Ces décisions marquent une nouvelle escalade de l’assistance militaire occidentale à l’Ukraine, et interviennent alors que les forces ukrainiennes cherchent à déloger les forces d’occupation russes retranchées dans l’est et le sud du pays, et alors que Moscou poursuit son barrage d’attaques de missiles et de drones contre l’énergie. infrastructures dans les zones civiles éloignées des lignes de front.

Scholz avait pendant des mois résisté aux pressions pour envoyer l’équipement de pointe en Ukraine – y compris les appels de sa propre coalition au pouvoir – affirmant que son gouvernement ne le ferait qu’en collaboration avec d’autres membres de l’OTAN.

Les Marders, dont environ 100 que la société de défense allemande Rheinmetall a déclaré pouvoir fournir après rénovation, ont été une source particulière de discorde. En avril, le gouvernement a déclaré qu’il en avait besoin pour la propre défense de l’Allemagne, avant d’indiquer plus tard qu’il pourrait en transférer certains à la Slovénie, qui pourrait à son tour envoyer ses anciens chars de l’ère soviétique en Ukraine.

“Cette décision arrive très tard, mais pas trop tard”, a déclaré Marie-Agnes Strack-Zimmermann, présidente de la commission de la défense du parlement allemand, qui a été l’une des plus ardentes partisanes de l’envoi d’armes plus lourdes. Le prochain objectif, a-t-elle dit, sera d’augmenter la pression pour envoyer le principal char de combat allemand, le Leopard.

Les véhicules de combat blindés ne sont généralement pas définis comme des chars à part entière, mais sont considérés par certains comme plus utiles aux Ukrainiens car ils sont généralement plus rapides, plus agiles. et nécessitent moins de carburant et d’entretien.

Au Pentagone, Brig. Le général Patrick Ryder, porte-parole du ministère de la Défense, a déclaré que les Bradley apporteront une arme capable de transporter des fantassins sur le champ de bataille dans des opérations offensives et défensives, et fourniront un “niveau d’armure et de puissance de feu” qui donnera aux forces ukrainiennes des avantages au combat. Le nombre de véhicules, le type d’armement qu’ils transporteront et la date à laquelle ils seront probablement livrés doivent être annoncés vendredi.

Bien que l’Ukraine ait recherché les véhicules blindés pendant des mois, Ryder a laissé entendre jeudi que les responsables américains pensaient que les forces de Kyiv étaient prêtes pour eux et que les instructions opérationnelles et de maintenance dont elles auraient besoin n’étaient que maintenant.

La décision, a indiqué Ryder, reflétait également la nature évolutive de la guerre. “Au début de cette campagne, lorsque la Russie était aux portes de Kyiv”, a-t-il dit, c’était “une situation bien différente”.