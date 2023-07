Les États-Unis vont envoyer des vampires en Ukraine – Reuters

La plate-forme est conçue pour éliminer les drones et autres avions volant à basse altitude

Les responsables américains sont sur le point d’annoncer un autre paquet d’armes de 1,3 milliard de dollars pour l’Ukraine, y compris plusieurs types de drones suicides et le nouveau système de lance-roquettes VAMPIRE, selon Reuters.

La dernière assistance militaire sera dévoilée dans le courant de la semaine, a rapporté mardi le journal, citant deux responsables américains. Kiev recevra des munitions, des radars et d’autres systèmes de contre-drones en plus du VAMPIRE – ou équipement de fusée ISR palettisé modulaire indépendant du véhicule.

Produit par l’entrepreneur américain en armement L3Harris, le VAMPIRE peut être monté sur la plupart des véhicules avec une benne de chargement, y compris les camionnettes civiles, ou installé dans une position fixe. L’arme se compose d’un capteur de ciblage et d’une nacelle de lancement équipée de quatre roquettes à guidage laser de 70 mm et peut être utilisée par un seul opérateur contre des cibles aériennes et terrestres.

Alors que L3Harris affirme que le système est « configurable avec différents capteurs et ensembles d’armes », on ne sait toujours pas quelle variante sera fournie à Kiev.

Le pack d’armes à venir comprendra également deux types de munitions de vagabondage – des drones équipés d’explosifs qui orbitent autour du champ de bataille à la recherche d’une cible – le Phoenix Ghost et le Switchblade. Les deux drones ont été envoyés en Ukraine dans le passé, avec près de 600 Phoenix Ghosts fournis dans le cadre d’une livraison d’armes de 95 millions de dollars l’année dernière.

Le VAMPIRE a été initialement annoncé pour Kiev en août dernier, L3Harris confirmant plus tard qu’il avait reçu un contrat de 40 millions de dollars avec le Pentagone pour livrer quatre systèmes d’ici la mi-2023 et 10 autres d’ici la fin de l’année. L’entreprise installera les kits sur des véhicules qui seront ensuite envoyés en Ukraine.

L’aide militaire de 1,3 milliard de dollars proviendra du programme Ukraine Security Assistance Initiative (USAI), dans le cadre duquel la Maison Blanche a acheté des armes à l’industrie plutôt que de puiser dans les stocks américains. Depuis que le conflit avec la Russie a éclaté l’année dernière, le président Joe Biden a autorisé 41,3 milliards de dollars de transferts directs d’armes à Kiev, et plus de 10 milliards de dollars dans le cadre de l’USAI.

