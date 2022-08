Les obus Excalibur peuvent être tirés à partir d’obusiers M777 déjà utilisés par les troupes ukrainiennes

Les États-Unis prévoient de fournir à l’Ukraine des obus d’artillerie M982 Excalibur de haute précision guidés par GPS, a rapporté Politico vendredi, citant une personne proche du dossier.

L’obus est équipé d’une ogive pénétrant le blindage et a une version à guidage laser. Les munitions peuvent être tirées à l’aide d’obusiers M777 de fabrication américaine, qui sont déjà utilisés par les troupes ukrainiennes.

Selon le fabricant, Raytheon Technologies, les obus peuvent toucher des cibles à une distance allant jusqu’à 70 km, selon le calibre de l’artillerie. Les munitions Excalibur permettraient à l’Ukraine de frapper des cibles profondément à l’intérieur des territoires sous contrôle russe.

Des rapports publiés en mai indiquaient que le Canada fournissait à l’Ukraine un certain nombre d’obus Excalibur qui restaient de la guerre en Afghanistan.

Le rapport de Politico est arrivé alors que les États-Unis annonçaient une aide militaire supplémentaire de 775 millions de dollars à Kiev. L’ensemble comprend 1 000 systèmes de missiles antichars tirés à l’épaule Javelin et 1 500 missiles à lancement par tube, à poursuite optique et à guidage filaire (TOW). Le Pentagone fournit également à l’Ukraine 40 véhicules MaxxPro fortement blindés et résistants aux mines, qui ont été initialement développés pour les forces américaines en Irak.

Le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, a déclaré en juin que “inondation” le pays voisin avec des armes étrangères ne fera que conduire à plus “souffrance en Ukraine” et ne changera pas le cours du conflit.

La Russie a envoyé des troupes en Ukraine le 24 février, invoquant l’échec de Kiev à mettre en œuvre les accords de Minsk, destinés à donner aux régions de Donetsk et de Lougansk un statut spécial au sein de l’État ukrainien. Les protocoles, négociés par l’Allemagne et la France, ont été signés pour la première fois en 2014. L’ancien président ukrainien Piotr Porochenko a depuis admis que l’objectif principal de Kiev était d’utiliser le cessez-le-feu pour gagner du temps et “créer des forces armées puissantes.”

En février 2022, le Kremlin a reconnu les républiques du Donbass comme des États indépendants et a exigé que l’Ukraine se déclare officiellement un pays neutre qui ne rejoindra jamais aucun bloc militaire occidental. Kiev insiste sur le fait que l’offensive russe n’a pas été provoquée.