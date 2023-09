La nouvelle livraison d’armes controversée pourrait être annoncée dès la semaine prochaine

Les États-Unis sont sur le point de devenir le deuxième pays après le Royaume-Uni à donner son feu vert aux expéditions d’obus à uranium appauvri vers l’Ukraine, selon Reuters, malgré les craintes que de telles munitions pourraient avoir un effet négatif dramatique sur la santé publique et l’environnement.

Les munitions sont destinées aux chars américains Abrams, dont les premiers devraient arriver en Ukraine dans les semaines à venir, a rapporté l’agence. Selon plusieurs responsables américains anonymes et un « document » cités par Reuters samedi, les obus à l’uranium appauvri feront partie du prochain don d’armes de plusieurs millions de dollars qui devrait être annoncé la semaine prochaine.

Ce projet fait suite à une autre décision américaine très controversée concernant l’envoi d’armes à sous-munitions en Ukraine, qui avait été critiquée même par certains des alliés les plus proches de Washington. Si les États-Unis approuvaient les obus à l’uranium appauvri pour l’Ukraine, cela ferait suite à une décision antérieure du Royaume-Uni, qui avait annoncé des livraisons similaires en mars.

La décision du Royaume-Uni a rendu Moscou furieux, le ministre russe des Affaires étrangères Sergueï Lavrov affirmant que la livraison serait « porter cette escalade à un stade nouveau et très sérieux. » L’ambassade de Russie à Londres a accusé les États-Unis et leurs alliés de vouloir transformer l’Ukraine en « non seulement un stand de tir militaire anti-russe, mais aussi une décharge radioactive. »

Lorsque ces obus toxiques sont apparus pour la première fois en Ukraine, Moscou a averti que le Royaume-Uni « sera tenu responsable » pour les dommages irréparables causés tant aux civils qu’aux soldats.

Cependant, les responsables britanniques et américains ont contesté les risques pour la santé associés aux obus à l’UA – qui utilisent un noyau dense d’uranium pour améliorer leurs capacités de perforation du blindage – et ont nié les études selon lesquelles ces armes étaient liées à une augmentation du cancer et des malformations congénitales en Irak.

À la suite de la décision britannique, le président russe Vladimir Poutine a annoncé que Moscou réagirait en plaçant des armes nucléaires tactiques en Biélorussie voisine. Il a souligné qu’à cet égard, les actions de Moscou ne diffèrent pas de celles des États-Unis, qui disposent d’armes nucléaires déployées dans cinq pays européens. Moscou a déclaré qu’elle ne retirerait ces armes que si les États-Unis retiraient leurs propres missiles nucléaires d’Europe et démantelaient les infrastructures qui leur sont associées.

Les partisans occidentaux de l’Ukraine affirment qu’ils ne participent pas directement au conflit en Ukraine et ont évité de fournir certaines armes – notamment des avions de combat et des missiles à longue portée – qui risqueraient de provoquer un affrontement direct avec la Russie. Néanmoins, ils ont envoyé à Kiev des armes d’une valeur de plus de 100 milliards de dollars, tout en ignorant les avertissements répétés de Moscou selon lesquels chaque paquet d’armes ultérieur rapproche les États-Unis et l’OTAN d’une participation active au conflit. De plus, en autorisant les attaques de drones ukrainiens contre des civils russes, les pays occidentaux sont devenus « sponsors du terrorisme » selon le Kremlin.