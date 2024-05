Les États-Unis vont envoyer des migrants en Europe – CBS — RT World News

L’Italie et la Grèce accueilleraient certains demandeurs d’asile latino-américains

Certains des migrants demandant l’asile dans les avant-postes américains en Amérique latine pourraient être envoyés vers l’Italie ou la Grèce, a rapporté jeudi CBS News, citant des sources anonymes et des documents du département américain de la Sécurité intérieure.

Washington mis en place «Bureaux de mobilité sûre» (SMO) en Colombie, au Costa Rica, en Équateur et au Guatemala l’année dernière, avec l’idée de réduire le passage illégal des frontières en permettant aux gens de demander à immigrer légalement. Des dispositions ont déjà été prises avec l’Espagne et le Canada pour accueillir certains de ces migrants.

La Grèce et l’Italie accepteraient probablement « environ 500 ou moins » Les migrants bénéficient chacun des nouvelles dispositions, qui n’ont pas encore été officiellement annoncées, a déclaré une source à CBS.

Un porte-parole du Département d’État a déclaré au média que « Nous sommes en discussions diplomatiques avec d’autres pays pour rejoindre cette initiative visant à élargir les voies légales de réinstallation, mais nous n’avons aucune information supplémentaire à partager pour le moment. »

Les gouvernements grec et italien n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de CBS.















Les deux pays, ainsi que l’Espagne, font face à des milliers de migrants traversant la Méditerranée depuis l’Afrique et le Moyen-Orient, cherchant l’asile et les services sociaux proposés par l’UE.

Selon le Département d’État, les SMO ont « a permis de multiplier par six le nombre de réfugiés réinstallés depuis l’hémisphère occidental. »

Des documents du gouvernement américain consultés par CBS montrent que « environ 10 000 migrants » ont été traités dans le cadre du Programme d’admission des réfugiés, qui les obligeait à prouver qu’ils fuyaient la persécution pour des raisons d’opinions politiques, de religion ou de « autres facteurs. »

Chacun des quatre SMO a des règles différentes quant aux personnes pouvant postuler. Le bureau du Guatemala traite uniquement les demandes des Guatémaltèques. Seuls les Nicaraguayens et les Vénézuéliens peuvent postuler au Costa Rica. Le bureau colombien accepte les réclamations des Cubains, des Haïtiens et des Vénézuéliens. Le bureau en Équateur peut traiter les demandes des Cubains, des Haïtiens, des Nicaraguayens, des Vénézuéliens et des Colombiens.

Les États-Unis ont connu une augmentation des franchissements illégaux des frontières depuis janvier 2021, lorsque le président Joe Biden a abrogé la plupart des politiques d’immigration de son prédécesseur Donald Trump. La Maison Blanche a depuis soutenu que les restrictions précédentes étaient « inhumain » aux millions d’étrangers qui cherchaient à s’installer aux États-Unis.