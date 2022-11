Les États-Unis vont envoyer des bombardiers B-52 en Australie dans un mouvement que la Chine prévient pourrait “déclencher” une course aux armements

La Chine a déclaré cette semaine que les plans américains d’envoyer des bombardiers B-52 en Australie pourraient “déclencher une course aux armements” alors que les États-Unis cherchent à renforcer leurs ressources de sécurité régionale.

La base aérienne royale australienne (RAAF) de Tindal abrite depuis longtemps des bombardiers américains B-52, mais le ministère chinois des Affaires étrangères a contesté le projet américain d’envoyer jusqu’à six bombardiers B-52 à capacité nucléaire à la base du nord de l’Australie, selon rapporte lundi.

Le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Zhao Lijian, a déclaré que les plans américains pour renforcer leur alliance de sécurité avec Sydney « aggravent les tensions régionales » et « compromettent gravement la paix et la stabilité régionales ».

“La Chine exhorte les parties concernées à abandonner la mentalité obsolète de la guerre froide à somme nulle et l’état d’esprit géopolitique étroit et à faire plus de choses qui sont bonnes pour la paix et la stabilité régionales et la confiance mutuelle entre toutes les parties”, a ajouté Lijian.

Mais le porte-parole du ministère de la Défense, le lieutenant-colonel Martin Meiners, a déclaré que les plans américains d’envoyer des bombardiers et un ensemble d’avions en Australie pour des exercices conjoints étaient une pratique courante dans l’alliance de longue date et une “pierre angulaire de la politique étrangère et de sécurité américaine”.

“La coopération sur la posture des forces avec l’Australie est un élément clé de notre alliance depuis des décennies”, a-t-il déclaré à Fox News. “Un large éventail d’avions militaires américains, y compris des B-52 et d’autres bombardiers, ont visité l’Australie pour participer à des exercices conjoints pendant des années et continueront de le faire.”

La décision annoncée d’envoyer des bombardiers B-52 à son allié australien intervient une semaine seulement après que les États-Unis ont classé la Chine comme leur principale menace à la sécurité malgré la guerre en Ukraine et les menaces nucléaires actives de Moscou.

Le secrétaire à la Défense Lloyd Austin a décrit la Chine comme “le seul concurrent à la fois avec l’intention de remodeler l’ordre international et, de plus en plus, avec le pouvoir de le faire” quelques instants après la déclassification de la Stratégie de défense nationale (NDS) par le ministère de la Défense.

“La NDS décrit sans ambages la Russie comme une menace aiguë. Et nous avons soigneusement choisi le mot” aiguë “”, a ajouté Austin. “Contrairement à la Chine, la Russie ne peut pas défier systématiquement les États-Unis sur le long terme.”

Les relations américano-chinoises sont devenues de plus en plus tendues au cours des dernières années, d’autant plus que Pékin poursuit sa position agressive dans la région.

Meiners a déclaré que les États-Unis étaient attachés à leur partenariat non seulement avec l’Australie, mais aussi avec d’autres alliés occidentaux et régionaux pour maintenir une présence sécuritaire grâce à “une coopération aérienne renforcée grâce au déploiement en rotation d’avions américains de tous types”.

Les bombardiers B-52 peuvent transporter le plus grand éventail d’armes de l’inventaire américain, y compris des bombes à fragmentation, des bombes à gravité et des missiles à guidage de précision.