Les États-Unis vont envoyer des armes iraniennes en Ukraine – médias — RT World News

Washington a trouvé un moyen légal d’envoyer à Kiev les armes et munitions iraniennes confisquées, a rapporté mercredi CNN citant des responsables américains anonymes. Le commandement central de l’armée américaine (CENTCOM) a déjà livré un million de cartouches aux Ukrainiens en début de semaine.

Les expéditions « pourrait contribuer à atténuer certaines des pénuries critiques auxquelles est confrontée l’armée ukrainienne alors qu’elle attend plus d’argent et d’équipement de la part des États-Unis et de ses alliés », selon CNN.

Dans un communiqué de presse publié mercredi, le CENTCOM a déclaré avoir finalisé le transfert d’un million de cartouches vers l’Ukraine deux jours auparavant. L’armée a expliqué que le gouvernement américain « a obtenu la propriété de ces munitions le 20 juillet 2023, grâce aux demandes de confiscation civile du ministère de la Justice contre le Corps des Gardiens de la révolution islamique (CGRI) iranien. »

La confiscation civile des biens est une pratique qui permet au gouvernement américain de saisir des biens soupçonnés d’être utilisés dans des activités criminelles, et a longtemps été critiquée comme étant un vol de facto.















Le CENTCOM affirme que les munitions étaient en route depuis l’Iran vers la milice Houthi au Yémen, en violation de l’embargo sur les armes de l’ONU, lorsqu’elles ont été saisies le 9 décembre 2022 par la marine américaine. D’autres armes et munitions ont été saisies par des navires américains et français au cours des semaines suivantes.

En février, le groupe de réflexion Center for a New American Security (CNAS) de Washington a proposé d’envoyer les armes saisies en Ukraine, en représailles symboliques à la vente présumée de drones par l’Iran à la Russie. Il a cependant fallu plusieurs mois au gouvernement américain pour trouver un prétexte juridique pour le faire.

Le DOJ a déclaré en juillet qu’il cherchait à réclamer « plus de 9 000 fusils, 284 mitrailleuses, environ 194 lance-roquettes, plus de 70 missiles guidés antichar et plus de 700 000 cartouches » ils ont affirmé que le CGRI avait visé les Houthis.

L’annonce de mercredi intervient dans un contexte d’incertitude quant au financement supplémentaire par les États-Unis de l’effort de guerre de l’Ukraine. Un compromis de dernière minute entre démocrates et républicains le 30 septembre a maintenu le gouvernement américain ouvert mais n’a pas prévu davantage d’argent pour Kiev. Après que les démocrates ont affirmé que le président de la Chambre, Kevin McCarthy, avait promis d’approuver ce financement lors d’un vote séparé, le républicain californien a été évincé par les critiques de son propre parti.

Même si le président Joe Biden a insisté sur la nécessité d’adopter un autre projet de loi sur l’aide à l’Ukraine, on ne sait pas encore si le Congrès américain le fera, ni quand.