Les États-Unis vont envoyer «bientôt» davantage d’aide à l’Ukraine en raison de problèmes de financement, selon WH

Zelensky a rencontré les dirigeants du Congrès en septembre pour plaider en faveur d’une aide accrue. Selon le chef de la majorité Chuck SchumerZelensky lui avait alors déclaré : « Si nous n’obtenons pas d’aide, nous perdrons la guerre. »

Dimanche, Biden a appelé le Congrès à agir rapidement pour approuver le financement d’une aide supplémentaire, au milieu des craintes que le financement américain pour le pays ne se tarisse bientôt.

« Nous ne pouvons en aucun cas permettre que le soutien américain à l’Ukraine soit interrompu », a déclaré Biden dimanche en abordant l’adoption du plan de financement provisoire de 45 jours.

« La grande majorité des deux partis – démocrates et républicains, Sénat et Chambre des représentants – soutiennent l’aide à l’Ukraine et à l’agression brutale que lui impose la Russie », a déclaré Biden. « Arrêtez de jouer à des jeux, faites-le. »

L’annonce d’un prochain lot d’équipements militaires pour l’Ukraine intervient alors que le Pentagone craint de ne pas pouvoir envoyer d’armes encore longtemps si le Congrès ne fournit pas de financement supplémentaire.

Le ministère de la Défense dispose encore d’armes d’une valeur de 5,4 milliards de dollars à envoyer en Ukraine, mais il manque rapidement d’argent pour reconstituer ses propres stocks, selon deux responsables américains proches des discussions, qui ont bénéficié de l’anonymat pour s’exprimer sur un sujet sensible. Le Congrès a conclu un accord à la dernière minute pour maintenir le gouvernement ouvert en excluant tout financement supplémentaire pour le conflit.

Les 5,4 milliards de dollars représentent l’argent restant sur le compte de retrait présidentiel après qu’une « erreur comptable » ait forcé le DOD à recalculer la valeur du matériel envoyé en Ukraine. Le Pentagone a initialement surévalué l’aide déjà envoyée de 6,2 milliards de dollars parce que les responsables comptaient sur la valeur du remplacement des armes plutôt que sur la valeur de l’arme au moment de son achat.

Le ministère de la Défense dispose également de 1,6 milliard de dollars provenant des 25,9 milliards de dollars prévus par le Congrès pour l’Ukraine, mais les hauts dirigeants ont choisi d’utiliser cet argent pour reconstituer les propres stocks du Pentagone, ont déclaré les deux responsables américains.

« Votre carte de crédit peut avoir un solde de 5 000 $ que vous pouvez utiliser, mais il peut rester 500 $ sur votre compte », a déclaré l’un des responsables. « Si l’Ukraine dit : ‘Nous avons vraiment besoin de cela maintenant’, le ministère pourra peut-être nous le donner, mais nous ne le ferons pas à moins de pouvoir reconstituer ce que nous leur avons donné. »

Il ne reste plus d’argent dans l’autre fonds destiné à l’aide à l’Ukraine, l’Initiative d’assistance à la sécurité en Ukraine, qui permet à l’administration de financer l’achat d’armes et d’équipements pour Kiev au lieu de les retirer des stocks américains, a déclaré le premier responsable.