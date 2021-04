Environ 500 soldats supplémentaires seront stationnés en permanence dans la ville de Wiesbaden « Dès cet automne, » Austin a déclaré lors d’une conférence de presse avec son homologue allemande Annegret Kramp-Karrenbauer à Berlin. Wiesbaden abrite déjà une base de l’armée américaine et un aérodrome militaire se trouve à proximité.

















Austin a dit que les nouveaux soldats «Augmenter nos capacités existantes pour prévenir les conflits et, si nécessaire, pour combattre et gagner.» Il a ajouté que plus de troupes augmenteront la capacité de guerre spatiale, cybernétique et électronique, et amélioreront la capacité de « Faire monter les forces à tout moment pour défendre nos alliés. »

Les médias locaux ont cité Kramp-Karrenbauer disant que la nouvelle de forces supplémentaires est un «Signal fort de solidarité» entre Berlin et Washington, et que les autorités allemandes feront de leur mieux pour accueillir les troupes américaines. Elle a également félicité Austin, l’appelant « Un ami de ce pays. »

L’ancien président Trump prévoyait de retirer 12000 des quelque 35000 soldats américains d’Allemagne et de les réinstaller ailleurs en Europe. Le retrait programmé, fortement critiqué par des responsables à Berlin qui affirmaient qu’il porterait atteinte à l’OTAN, a été interrompu par le président Joe Biden en février.

Vous pensez que vos amis seraient intéressés? Partagez cette histoire!